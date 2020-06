Dấu ấn chi bộ thôn Trà Quế

Khẳng định vai trò lãnh đạo của chi bộ trong phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập cho người dân, 5 năm qua, Chi bộ thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà (TP.Hội An) liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Chi bộ thôn Trà Quế sinh hoạt định kỳ. Ảnh: Q.HẢI

Phát triển nghề truyền thống

Gia đình có 2 khu sản xuất với tổng diện tích hơn 1.100m2, ngày nào ông Mai Nhỏ ở tổ 3 thôn Trà Quế cũng bận bịu với vạt đất, mảnh vườn. Khi chưa bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, bình quân mỗi ngày thu nhập của gia đình ông hơn 1 triệu đồng, hàng trăm ký rau các loại được xuất bán cho các siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn trong và ngoài thành phố.

“Từ khi Nhà nước đầu tư quy hoạch cho làng rau, đời sống của bà con ở đây ngày càng ổn định. Đặc biệt, chi bộ thôn đã có nhiều cách tạo công ăn việc làm cho bà con bằng các dịch vụ xung quanh nghề trồng rau. Nhờ vậy bà con trong thôn mới có nhà cao cửa rộng!” - ông Mai Nhỏ nói.

Từ nhiều năm qua, cuộc sống của người dân thôn Trà Quế đã có bước khởi sắc. Những ngôi nhà xây dựng khang trang, các tuyến đường được nâng cấp sạch sẽ, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi. Có được những kết quả trên, chi bộ thôn đã có nhiều giải pháp trong cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tế để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chi bộ thôn Trà Quế hiện có 54 đảng viên, cùng với chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, hằng năm chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên để phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào tại cơ sở.

Ông Cao Chinh - đảng viên Chi bộ thôn Trà Quế cho hay, vai trò của chi bộ thể hiện rất rõ trong vận động, động viên nhân dân chú trọng đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình đúng định hướng và phù hợp với điều kiện tại chỗ.

“Chi bộ ở thôn thường xuyên nhắc nhở bà con phải đảm bảo quy trình sản xuất rau sạch. Bản thân là một đảng viên tôi phải gương mẫu thực hiện, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Hiện nguồn rong trên sông Cổ Cò không còn nên bà con chuyển sang sử dụng phân chuồng, phân vi sinh. Vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi ở đây không sử dụng phân hóa học” - ông Cao Chinh nói.

Từ mô hình trồng rau truyền thống kết hợp với dịch vụ du lịch hiệu quả của người dân và đảng viên trong chi bộ, đến nay làng rau truyền thống Trà Quế có 18,5ha đất chuyên canh hơn 20 chủng loại rau theo hướng an toàn với sự tham gia của hơn 210 (trong tổng số 273) hộ gia đình ở thôn. Phần lớn sản phẩm của làng rau được cung cấp cho các siêu thị như Metro, Big C, Coop.Mart ở Đà Nẵng và các chợ, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Hội An. Bình quân hàng năm, trên mỗi héc ta sản xuất, nông dân Trà Quế thu hoạch được 330 tạ rau các loại.

Đa dạng loại hình dịch vụ

Từ năm 2003, các chương trình khai thác tour tham quan và trải nghiệm tại Trà Quế đi vào hoạt động. Bình quân mỗi năm làng rau Trà Quế đón hơn 20 nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm với doanh thu từ bán vé tham quan 350 - 400 triệu đồng.

Không chỉ tập trung lãnh đạo nhân dân trong thôn phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Trà Quế còn chỉ đạo ban dân chính thôn, các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa,... Như chi hội phụ nữ, hội viên đều tham gia tổ thu gom rau cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng và các chợ trong khu vực; ngoài những giờ nông nhàn, hội viên phụ nữ còn tham gia tổ làm dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe cho du khách.

“Từ thực tế của địa phương, chi bộ thống nhất chỉ đạo phát triển nông nghiệp truyền thống gắn với du lịch dịch vụ. Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng đời sống bà con ở đây đều ổn định nhờ làm dịch vụ liên quan đến nghề trồng rau truyền thống” - bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Trà Quế chia sẻ.

Hiện thôn Trà Quế có 45 hộ kinh doanh các loại hình dịch vụ nhà hàng, khách sạn, homestay,… thu nhập bình quân đầu người từ năm 2013 mới đạt 11 triệu đồng, đến năm 2019 đã tăng lên đến 49,5 triệu đồng. Từ tháng 9.2019, UBND TP.Hội An đã phê duyệt phương án phát triển du lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế và giao Trung tâm VHTT&TTTH Hội An phối hợp với UBND xã Cẩm Hà thực hiện. Phương án nhằm phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp và những sản phẩm truyền thống; từng bước hoàn thiện các chương trình tham quan du lịch, xây dựng bản đồ du lịch, trung tâm đón tiếp, sân tổ chức Lễ Cầu Bông, ruộng hoa cải, điểm dừng chân… với nhiều điểm trải nghiệm thực tế cùng nhiều loại hình dịch vụ mang tính đặc trưng, riêng có tại Trà Quế.

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Hà, nhận xét: “Chi bộ thôn Trà Quế đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ tại địa phương. Năm năm qua, chi bộ thôn luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, thôn dẫn đầu phong trào thi đua của xã Cẩm Hà. Hiện nay, du lịch cộng đồng là điều kiện để người dân Trà Quế tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống”.