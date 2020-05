Đổi thay nơi phố núi

Dáng hình phố núi Trà My (Bắc Trà My) hôm nay từng bước khang trang, đủ đầy, song không mất đi bản sắc, đã in dấu trong từng cách làm, hoạch định của Đảng bộ thị trấn Trà My suốt nhiệm kỳ qua.

Diện mạo phố núi Trà My hôm nay. Ảnh: TRÀ MY

Diện mạo mới

Quê hương chuyển mình từ những điều tưởng chừng rất nhỏ. Mỗi góc phố, một con đường, nếp nhà… lặng lẽ khoác lên mình diện mạo mới, thị trấn Trà My như bừng sáng. Chuyện chưa xa, mà người dân tổ dân phố Đàng Bộ vẫn thường hay kể, là câu chuyện hiến đất để thi công tuyến đường Võ Nguyên Giáp dọc theo quốc lộ 40B. Con đường hoàn thành, đi vào sử dụng không lâu, lại xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang, xây dựng trái phép…

Từ nghị quyết được Đảng bộ thị trấn ban hành, chi bộ tổ dân phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng tuyến phố văn minh, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách từng khu vực và hộ gia đình. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của bà con. Từ những việc làm rất nhỏ như để thực hiện treo cờ các ngày lễ tết, cán bộ tổ dân phố trực tiếp đi vận động, hướng dẫn đặt cán cờ đồng bộ theo quy cách, nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên. Mưa dầm thấm lâu, từ chuyện treo cờ, Chi bộ Đàng Bộ bắt đầu tạo được chuyển biến trong người dân về việc không xây dựng trái phép, ngừng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường. Để sự trật tự được giữ ổn định, Chi hội Cựu chiến binh được giao chịu trách nhiệm đứng ra xây dựng tuyến đường tự quản.

“Có được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chủ trương xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa mới đạt được nhiều thành quả. Nhờ đó, mà con đường Võ Nguyên Giáp nay sạch đẹp hơn, những ngày lễ tết cả phố ngập trong cờ hoa. Sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư là động lực để tổ dân phố tiếp tục thực hiện các mô hình khác như tiếng kẻng an ninh, hiến đất làm đường, thắp sáng đường quê…” - ông Lê Thế Tùng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đàng Bộ chia sẻ.

Sự đồng thuận cũng là một trong những sức mạnh để Đảng bộ thị trấn Trà My hoàn thành vượt mức từng chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dấu ấn lớn nhất phải kể đến là sự đổi thay trong xây dựng hạ tầng đô thị. Tranh thủ sự đầu tư của tỉnh, huyện, địa phương đã vận động hàng trăm hộ dân hiến hơn 6.300m2 đất đô thị để nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Văn Trỗi, đường ven sông Trường…

Tranh thủ cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn của tỉnh, thị trấn vận động nhân dân các tổ Đồng Trường, Trấn Dương, Mậu Cà, Đàng Bộ, Đồng Bàu hiến đất và vật kiến trúc trên đất để xây dựng 2,5km đường bê tông; kịp thời sửa chữa, khắc phục các tuyến bị ách tắc giao thông do thiên tai; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; phát triển các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất. Rũ bỏ những u buồn của ngày cũ, một dáng hình phố thị đã và đang hiện hữu ngày càng rõ rệt, khang trang hơn.

Nhân lên niềm tin

Dấu ấn của cả nhiệm kỳ qua là các chỉ tiêu trọng yếu về phát triển như bình quân thu nhập đầu người, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trồng rừng, thu ngân sách, xây dựng tổ dân phố văn hóa cấp huyện… đều đạt và vượt. Kinh tế có sự phát triển toàn diện, đặc biệt là thương mại và dịch vụ, lĩnh vực vốn còn khá khiêm tốn ở các địa phương miền núi.

Cơ cấu kinh tế cũng đã có sự chuyển dịch đúng hướng theo nghị quyết đề ra. Nguồn thu hàng năm trên địa bàn đạt hiệu quả tốt, tăng thu bình quân 7%/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đảng bộ và các cấp, ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân về quản lý, sử dụng đất, xây dựng theo quy định của pháp luật; công tác quản lý, xây dựng trật tự đô thị được tăng cường.

Đề án thu gom chất thải rắn được triển khai thực hiện khá đồng bộ với hơn 80% số hộ dân hợp đồng thu gom rác thải; những hộ dân sống ven thị trấn được tuyên truyền, vận động tự đào hố xử lý; tất cả hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh từ nguồn nước tự chảy được UBND huyện đầu tư và từ nguồn giếng khoan, giếng đào của gia đình. Những con số trên ít nhiều nói lên được quá trình nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân thị trấn Trà My suốt một nhiệm kỳ, trong bối cảnh vẫn còn khá nhiều khó khăn tác động đến tình hình kinh tế, xã hội.

Theo ông Trương Đình Tuyết - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My, khối đoàn kết thống nhất, đồng thuận từ trong Đảng đến các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân luôn được xây dựng. Trong đó chú trọng giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và sự năng động, sáng tạo, vượt khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân là bài học kinh nghiệm lớn được rút ra.

“Đảng bộ đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cấp ủy viên, đảng viên. Đội ngũ cán bộ được xây dựng với đầy đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tôn trọng nhân dân, tận tụy với công việc. Đặc biệt, từ kênh giám sát, phản biện, nắm bắt dư luận xã hội, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề không phù hợp, sửa chữa ngay để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng cần tiếp tục duy trì để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới đề ra, nhân lên niềm tin trong quần chúng nhân dân” - ông Tuyết nhấn mạnh.