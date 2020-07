Đồng chí Trần Ánh tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hội An

(QNO) - Sau 3 ngày làm việc, sáng nay 17.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Ánh tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hội An khóa XVIII ra mắt đại hội. Ảnh: Q.T

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy; bầu đồng chí Trần Ánh tái giữ chức danh Bí thư Thành ủy; các đồng chí Lê Chơi, Nguyễn Văn Sơn tái giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVIII với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, từ nay đến 2025, phấn đấu từng bước hoàn thiện các tiêu chí cơ bản để trình Chính phủ công nhận Hội An trở thành đô thị loại II, Cù Lao Chàm là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, bảo tồn và phát triển hiệu quả các giá trị tự nhiên và nhân văn, trong đó Di sản văn hóa thế giới Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.