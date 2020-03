Hiệp Đức chuẩn bị tốt từ cơ sở

Huyện miền núi Hiệp Đức đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng vừa có chuyến kiểm tra thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp ở Hiệp Đức. Ảnh: S.A

Cơ sở sẵn sàng

Vào ngày 18 - 19.3 tới đây, xã Hiệp Hòa sẽ là đơn vị cấp xã đầu tiên của huyện Hiệp Đức tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xác định rõ vai trò quan trọng của đơn vị được huyện chọn tổ chức trước để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn huyện, đến nay công tác chuẩn bị đã được xã Hiệp Hòa triển khai khá chu đáo. Ông Phạm Văn Luân - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết, để chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội cấp chi bộ trước tháng 1.2020. Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch tổ chức, chuẩn bị đề án nhân sự và chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Nhờ đó, đến nay những nội dung cơ bản chuẩn bị cho đại hội đã sớm được hoàn thành. Trong đó, đề án nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt đã thực hiện nghiêm quy trình 4 bước, được Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua.

Mới đây, xã Hiệp Hòa cũng đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Trưởng Công an xã để chuẩn bị công tác bổ nhiệm công an chính quy, đảm bảo cơ cấu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên việc thực hiện quy trình miễn nhiệm cán bộ diễn ra thuận lợi. Cá nhân đồng chí trưởng công an xã (cũ) vui vẻ nhận nhiệm vụ mới trên cương vị là cán bộ tư pháp xã” - ông Luân chia sẻ.

Cũng ở cấp cơ sở, vừa qua, cùng với lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về thành lập thị trấn Tân Bình (trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình), huyện Hiệp Đức đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn Tân Bình với 12 chi bộ, 314 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ thị trấn Tân Bình khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đây là một bước quan trọng nhằm ổn định nhân sự, bộ máy để tiến đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với các đơn vị khác, hiện đang tiếp tục hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời triển khai thực hiện quy trình nhân sự và hoàn thiện các nội dung văn kiện đại hội để trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Nhiều kiến nghị

Với sự chuẩn bị nghiêm túc của các địa phương, vừa qua tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức kiến nghị, sau đại hội trước của Đảng bộ xã Hiệp Hòa, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép những đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện được tổ chức đại hội vào cuối tháng 3.2020 (quy định bắt đầu từ tháng 4.2020).

Về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức cho biết, đến nay Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị, dự kiến hoàn chỉnh gửi các tổ chức cơ sở đảng tham gia góp ý trước ngày 10.3. Đồng thời hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đối với quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt huyện và xem xét phê duyệt quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND huyện; hoàn thành Kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW (ngày 28.2.2018) của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Huyện ủy viên khóa VIII đủ tuổi tái cử cấp ủy (32 đồng chí) và các đồng chí được quy hoạch cấp ủy huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (54 đồng chí)...

Liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện, ông Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, đối với những trường hợp được Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận có “vấn đề lịch sử chính trị phức tạp” nhưng không vi phạm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đề nghị tỉnh sớm cho ý kiến để Ban Thường vụ Huyện ủy có cơ sở triển khai thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2830-CV/TU ngày 29.10.2019 về thực hiện rà soát, thẩm định kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng các cấp yêu cầu phải kết luận vấn đề chính trị của tất cả trường hợp cấp ủy đương nhiệm và quy hoạch cấp ủy, chức danh lãnh đạo quản lý để phục vụ công tác nhân sự đại hội. Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, quy định là đúng, tuy nhiên địa phương gặp nhiều khó khăn do số lượng cần phải kết luận quá lớn, như Hiệp Đức có gần 600 bản kết luận. Do đó, đối với nhân sự đại hội cấp huyện sẽ phải kết luận tất cả trường hợp; riêng cấp cơ sở, Hiệp Đức kiến nghị giao Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thẩm định đầy đủ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, Hiệp Đức cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét lại thời gian xét duyệt nhân sự và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện (theo kế hoạch là vào tháng 4). Bởi trong khoảng thời gian này đại hội đảng bộ cấp cơ sở chưa hoàn thành (theo quy định thời gian tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở từ tháng 4 - 6.2020); vì vậy công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và nhân sự của đại hội đảng bộ huyện cũng sẽ gặp khó khăn…