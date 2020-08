Hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Ngày 30 và 31.7, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 222 đảng viên đại diện hơn 1.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: XUÂN MAI

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá, những thành quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và nhân dân đánh giá cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Thật cảm phục biết bao khi thiên tai, hỏa hoạn xảy ra, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh bất chấp hiểm nguy, không quản ngại sóng to gió lớn làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Đặc biệt, trong cuộc chiến đầy cam go phòng chống đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tin tưởng giao lực lượng công an trọng trách quản lý, phục vụ các khu cách ly tập trung, chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới và rất khó khăn, song tất cả đều xác định “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần có hướng khắc phục. Đó là, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, yếu tố tác động đến an ninh trật tự có lúc chưa đáp ứng với yêu cầu; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ tuy được kiềm chế nhưng chưa bền vững; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ chưa đạt như mong muốn…

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ cốt lõi. Cụ thể, chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra biểu tình, bạo loạn. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, chủ động triển khai quyết liệt các phương án đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn tội phạm ma túy, đánh bạc, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên lĩnh vực ma túy, môi trường. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Quảng Nam liêm chính, tận tụy, văn hóa, nhân văn, thân thiện, ngày càng đẹp trong lòng nhân dân...

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tái giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Ngoài ra bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII gồm 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.