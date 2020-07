Hoàn thành Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn và huyện Phước Sơn

Chiều 28.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã kết thúc tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội tại Điện Bàn. Ảnh: Q.T

Tham dự và phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ đến Điện Bàn cần chú trọng khắc phục công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch vì còn nhiều bất cập; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều tồn tại, vướng mắc.

Đồng chí Phan Việt Cường cho rằng, là địa phương tiếp giáp với TP.Đà Nẵng và nằm giữa “con đường di sản” kết nối Đô thị cổ Hội An - Khu đền tháp Mỹ Sơn, Điện Bàn có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công nghiệp và dịch vụ du lịch. Trong nhiệm kỳ đến, Điện Bàn cần đề ra các giải pháp phù hợp, có tầm nhìn xa để phát huy lợi thế sẵn có, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Đại hội với sự tham dự của 298 đại biểu đại diện cho 6.721 đảng viên, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy; ông Đặng Hữu Lên tái đắc cử Bí thư Thị ủy.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, quyết tâm xây dựng Điện Bàn phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc để địa phương trở thành đô thị loại III trước năm 2030. Từ nay đến năm 2025, Điện Bàn phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%; giữ 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị xã không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội).

* Ngày 28.7, Đảng bộ huyện Phước Sơn tổ chức thành công đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng 253 đại biểu đại diện cho 1.850 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phước Sơn xác định tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đoàn kết, dân chủ, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng Phước Sơn phát triển.

Về chỉ tiêu cụ thể, Phước Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 9 - 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm. Phấn đấu 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương tinh thần đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn của Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Sơn để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

Về nhiệm vụ 5 năm đến, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Phước Sơn cần tiếp tục vận dụng linh hoạt, tranh thủ nguồn lực, lồng ghép hợp lý và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88 của Quốc hội gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây của tỉnh. Ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông kết nối các thôn, xã và hỗ trợ xóa nhà tạm cho nhân dân; phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di dời, tái định cư nơi ở mới và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn khóa XXI gồm 34 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; ông Nguyễn Mạnh Hà tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy.