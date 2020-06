Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII

(QNO) - Sáng nay 29.6, Đảng bộ huyện Núi Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội được Tỉnh ủy chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho khối địa phương cấp huyện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: T.C

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Xuân Ca - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 297 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên toàn đảng bộ.

Các đại biểu Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự đại hội. Ảnh: T.C

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, tạo tiền đề cho giai đoạn chuyển mình trong những năm tới. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển toàn diện, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 49.196 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 14%/năm, chiếm tỷ trọng gần 44% toàn tỉnh. Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư khang trang, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển nông thôn trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Đến nay có 181 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 46 nghìn tỷ đồng. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Hiện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện; an sinh xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%, cận nghèo còn 1,85%. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững ổn định.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình (thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.C

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Núi Thành xác định các phương hướng, mục tiêu tổng quát như: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã; phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là đại hội điểm, mở đầu cho đại hội cấp trên cơ sở; là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành. Vì vậy, thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Biểu dương thành quả của cả nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, những nỗ lực của Núi Thành không chỉ mang lại thành công cho huyện mà còn góp phần tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển của Quảng Nam. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc, là động lực quan trọng để xây dựng huyện Núi Thành phát triển nhanh, toàn diện hơn trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.C

“Với lợi thế lớn của một địa phương có sân bay, cảng biển, hệ thống giao thông tương đối đồng bộ…, Đảng bộ huyện Núi Thành cần xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Song song với công nghiệp phải chú trọng phát triển các ngành thương mại - dịch vụ có lợi thế, nhất là khai thác không gian biển đảo để phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, khuyến khích đầu tư nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Tập trung mọi nguồn lực kết nối đông - tây, xem đây là chìa khóa cho sự phát triển toàn diện của huyện. Đặc biệt, phải quyết tâm xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cần huy động các nguồn lực phát triển đô thị Núi Thành theo hướng hiện đại gắn với phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng đông nam của tỉnh; coi trọng nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, địa phương cũng cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXII tại phiên chính thức sáng 29.6. Ảnh: T.C

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành sẽ nỗ lực phấn đấu, khát vọng vươn lên, khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19, quyết tâm xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, trở thành vùng kinh tế trọng điểm, năng động của tỉnh trong thời gian đến. Đồng thời đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu, xuất sắc, có đức, có tài tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm cơ cấu hợp lý, vừa có tính kế thừa và phát triển để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Chiều cùng ngày, đại hội sẽ trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.