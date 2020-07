Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVIII

(QNO) - Sáng nay 16.7, Đảng bộ TP.Hội An khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng 300 đảng viên đại diện cho 4.515 đảng viên toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Q.T

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hội An đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ đến Hội An cần tiếp tục bảo tồn đô thị cổ một cách bền vững; bám sát các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy để đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển. Tập trung mở rộng không gian du lịch ra vùng xung quanh nhằm giảm áp lực cho phố cổ; đồng thời tạo sinh kế, việc làm cho người dân tại các vùng ven có lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ.

Hiện nay, Hội An đang đối mặt với những thách thức không nhỏ như biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ biển, mật độ dân số cao ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cũng như đời sống của nhân dân địa phương. Đồng chí Phan Việt Cường lưu ý, Hội An cần tranh thủ các nguồn lực, tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án đã xúc tiến nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Xúc tiến nhanh quy hoạch phân khu xã đảo ở Cù Lao Chàm để định hướng cho việc phát triển kinh tế biển, trọng tâm là du lịch và dịch vụ biển đảo. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm OCOP quốc gia trên địa bàn thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Q.T

“Hội An phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng đô thị thông minh, kinh tế số, tạo môi trường pháp lý tốt nhất để thu hút đầu tư và khuyến khích người dân vươn lên làm giàu chính đáng. Kiên quyết đấu tranh chống lại các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội để Hội An thực sự là điểm đến an toàn cho du khách. Quyết tâm xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch thân thiện, giàu đẹp, góp phần đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải miền Trung và cả nước” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu.

Cũng trong sáng nay, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Chiều cùng ngày, đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.