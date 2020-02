Nam Trà My khẩn trương chuẩn bị công tác đại hội Đảng các cấp

Để chuẩn bị cho đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My đã chọn Đảng bộ xã Trà Don tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Ảnh: MỸ HẠNH

Nói về công tác chuẩn bị đại hội, ông Hồ Văn Ven - Bí thư Đảng ủy xã Trà Don cho biết: “Đến nay chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về đề án nhân sự, dự thảo báo cáo chính trị, cơ sở vật chất. Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị đã tập trung phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ qua, nguyên nhân và phương hướng khắc phục; đồng thời bám sát tình hình của địa phương để đề ra những chỉ tiêu cụ thể, sát thực tế. Công tác nhân sự cũng đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, trình độ học vấn”.

Đánh giá về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, ông Nguyễn Tấn Thành - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My cho hay, đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội điểm Đảng bộ xã Trà Don đã cơ bản hoàn thành. Tại các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu thảo luận và tranh luận thẳng thắn để tìm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát thực tế hơn. Đại hội điểm sẽ diễn ra vào đầu tháng 3. Các chi bộ, đảng bộ còn lại sẽ tiến hành đại hội trong quý II. “Trên cơ sở những bài học rút ra từ đại hội điểm, chúng tôi sẽ chỉ đạo đảng bộ và chi bộ trực thuộc còn lại tích cực chuẩn bị để đại hội thành công và đến tháng 6.2020 tất cả phải tiến hành xong đại hội” - ông Thành nói.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cũng đang được tiến hành khẩn trương. Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện đã tiến hành các phiên họp cho ý kiến và rà soát, bổ sung phương án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện. Trong đó, ưu tiên quy hoạch cán bộ có trình độ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Ngoài công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và nhân sự cho đại hội, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với các xã nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My Trần Duy Dũng nhấn mạnh: “Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 10 tổ công tác và phân công bám sát cơ sở, theo dõi, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức đại hội. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội điểm Đảng bộ xã Trà Don. Đồng thời huyện phát động các phong trào thi đua, tổ chức thực hiện các công trình và phần việc chào mừng đại hội; tập trung rà soát cơ sở vật chất, công tác hậu cần để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX diễn ra thành công”.