Nhiều cơ sở đảng tổ chức đại hội

* Trong 2 ngày 20 và 21.5, Đảng bộ Quân sự huyện Quế Sơn tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Quế Sơn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật kết hợp giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được triển khai đồng bộ. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tập huấn, huấn luyện duy trì nền nếp chính quy, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi. Đảng bộ Quân sự huyện Quế Sơn còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội. Trong 5 năm qua, đã vận động và đóng góp kinh phí xây dựng 36 nhà tình nghĩa; tham gia gần 600 ngày công giúp dân thu hoạch mùa màng, làm đường bê tông nông thôn, khắc phục hậu quả bão lụt... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV. (MAI LINH – DUY THÁI)

* Ngày 21.5, Đảng bộ Quân sự huyện Tây Giang tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tổ chức bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho 2.982 đối tượng đạt kết quả 99,73%; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu; lực lượng vũ trang huyện đã sửa chữa, xây dựng 5 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ còn vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn hơn 4 tỷ đồng. Công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội được quan tâm phát huy tốt, hiệu quả; phối hợp quân dân trong chăm sóc sức khỏe người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn… Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. (HIỀN THÚY)

* Hôm qua 21.5, Đảng bộ xã Quế Hiệp (Quế Sơn) tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Quế Hiệp đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng bình quân hằng năm 10%; thu ngân sách vượt 95% so với nghị quyết đề ra. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của Quế Hiệp còn 4,25%, giảm 11,55% so với năm 2015. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được chú trọng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Quế Hiệp đã phát triển 43 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay lên 187 đồng chí... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Hiệp khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 15 đồng chí, ông Trần Hữu Ninh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã. (VĂN SỰ - MINH CHÂU)

* Sáng 21.5, Đảng bộ xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) khai mạc phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2020 là thời điểm để xã Bình Định Bắc phấn đấu được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm. Tính đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Dương đã được UBND huyện công nhận vào năm 2018. Một trong những bước đột phá ở nhiệm kỳ qua là tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 475 tỷ đồng, chiếm 69% trong tổng giá trị nền kinh tế. Năm 2019, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Cụm công nghiệp Bình An với diện tích 20ha. Riêng thôn Đồng Dương đang thực hiện đo đạc, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương có diện tích 32ha. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,09%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. (GIANG BIÊN - TRUNG THỰC)