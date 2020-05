Nhiều cơ sở đảng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Ngày 25 và 26.5, Đảng bộ Công an huyện Thăng Bình tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Thăng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VĂN TOÀN

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng và củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm, đơn vị luôn quán triệt tư tưởng chủ động phòng ngừa kết hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm.

Công an huyện đã tập trung triệt phá 40 nhóm, 208 đối tượng thường xuyên có hoạt động xâm phạm trật tự xã hội. Điều tra, làm rõ 309 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hằng năm đạt 82%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đến nay, toàn huyện đã củng cố, nhân rộng 108 mô hình an ninh trật tự; đặc biệt mô hình “Tiếng loa an ninh” tại xã Bình Đào được Giám đốc Công an tỉnh chọn để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; 4 năm liền (2015 - 2018), đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Thăng Bình khóa X gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 26.5, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Trà My tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Trà My triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên củng cố thao trường, bãi tập, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, mô hình học cụ, bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện. Đảng bộ đã bồi dưỡng, phát triển 1 đảng viên trong lực lượng bộ đội thường trực. Hằng năm có hơn 80% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Trà My đề ra chỉ tiêu 70% xã, thị trấn trở lên vững mạnh toàn diện, không có xã, thị trấn yếu kém; phấn đấu 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX.

* Ngày 25 và 26.5, Đảng bộ xã Đại Cường (Đại Lộc) tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự phiên chính thức có ông Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Cường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhiệm kỳ qua, nền kinh tế xã Đại Cường tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.072,7 tỷ đồng (chỉ tiêu nghị quyết là 947,1 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,3%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 381,5 tỷ đồng, chiếm 35,6%; thương mại - dịch vụ đạt 356,7 tỷ đồng, chiếm 33,3%; nông nghiệp đạt 334,5 tỷ đồng, chiếm 31,1%.

Ngoài các cơ sở gia công xuất khẩu như Công ty Chế biến thủy sản Phước Hiệp, Công ty May mặc Hoàng Thông và các cơ sở sản xuất hàng mộc dân dụng, cơ khí, gò hàn, xây dựng, trên địa bàn phát triển thêm nhiều cơ sở như sản xuất bánh tráng, điêu khắc gỗ, đá mỹ nghệ, dịch vụ vận tải... Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại Cường xây mới 25 nhà và sửa chữa 30 căn nhà cho gia đình chính sách, xây dựng 17 nhà cho hộ nghèo với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng; thăm hỏi, trao tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với tổng giá trị hơn 7,4 tỷ đồng. Xã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,41% xuống còn 2,15%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Cường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 12 - 13%. Bình quân mỗi năm giảm 2 - 3 hộ nghèo trong độ tuổi lao động. Tích cực thu hút mọi tiềm lực, ưu tiên tập trung phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Cường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

* Sáng 26.5, Đảng bộ xã Tiên Lập (Tiên Phước) tổ chức đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 112 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Lập đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4.500 tấn (vượt 11 tấn so với kế hoạch); xã hỗ trợ 21 hộ dân thực hiện Đề án 03 “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gắn với phát triển du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng” với kinh phí hơn 70 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân 12,6%/năm; tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trong năm 2019 đạt 31,5 tỷ đồng.

Toàn xã có 140 cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển theo hộ gia đình, 2 hợp tác xã và 1 công ty đang hoạt động hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn xấp xỉ 5%. Đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích vào năm 2022. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp 23 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XV gồm 13 đồng chí; ông Huỳnh Văn Điểu tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.