Nhiều cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức đại hội

(QNO) - Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đại hội đã bầu Thượng tá Nguyễn Chí Thanh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu. Ảnh: Q.H

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn bám sát nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Tham mưu, phục vụ kịp thời Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát và xây dựng lực lượng. Nhờ đó tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định; tỷ lệ điều tra, khám phá án hằng năm đạt hơn 81%.

Cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị; tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ phục vụ công tác. Hằng năm, Đảng bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

* Đảng bộ Trại tạm giam Công an tỉnh cũng vừa tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam. Ảnh: Q.H

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trại tạm giam lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý giam giữ và thi hành án phạt tù, không để xảy ra tình trạng chết, trốn trại, bạo loạn, dịch bệnh, luôn đảm bảo tốt an ninh trật tự trong mọi tình huống. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực; đã kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị Trại tạm giam và sắp xếp nhân sự theo mô hình tổ chức mới. Công tác hậu cần đảm bảo phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo chuyển biến nhận thức rõ nét cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đảng viên có quan điểm lập trường chính trị kiên định, vững vàng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trại tạm giam nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thượng tá Lê Hồng Tiến được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức thực hiện đạt và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra. Chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức đảng, quy chế làm việc, đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức, chủ trương, điều hành.

Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong công tác, học tập rèn luyện, tận tụy với công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ luôn phát huy tốt vai trò, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong mọi nhiệm vụ công tác và được tổ chức đoàn, hội cấp trên đánh giá cao.