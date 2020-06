Nhiều đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Sáng 12.6, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: C.V

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị tổ chức vũ trang tuần tra, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Quảng Nam; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, lễ hội, các điểm vui chơi, giải trí của nhân dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phân công 5.629 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện 664 ca tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến địa bàn trọng điểm; 7.164 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương xử lý các vụ việc tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, các tình huống phức tạp về an ninh trật tự... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thường xuyên được quan tâm đổi mới, có nhiều bước đột phá, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.



Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động gồm 7 đồng chí; Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Sáng 12.6, Đảng bộ xã Tiên Cẩm (Tiên Phước) tổ chức đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng bình quân 3,2%/năm; tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đạt hơn 13 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/năm, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thực hiện các đề án của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, qua 5 năm xã đã cải tạo được 61,5ha vườn, đạt 123% so với nghị quyết. Toàn xã có 14 mô hình chỉnh trang vườn nhà xanh - sạch - đẹp - hiệu quả, thành lập mới 4 hợp tác xã. Tiên Cẩm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, sớm 1 năm so với kế hoạch. Nhiều sản phẩm OCOP của địa phương đạt tiêu chuẩn 3 - 4 sao cấp tỉnh; 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%. Hằng năm Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Cẩm khóa XV gồm 11 đồng chí; ông Đinh Văn Phúc tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) tổ chức đại hội lần thứ XXXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 122 đảng viên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lãnh khóa XXXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: N.H

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn xã đạt 7.500 tấn. Toàn xã cải tạo hơn 75ha vườn trồng các loại cây ăn quả như thanh trà, cau, măng cụt, sầu riêng… Giá trị kinh tế vườn, trang trại đạt hơn 202 tỷ đồng; chăn nuôi đạt 200 tỷ đồng. Mỗi năm nhân dân trồng mới 260ha rừng, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hơn 156 nghìn tấn, thu về khoảng 156 tỷ đồng. Tổng giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng từ 51 tỷ đồng năm 2015 lên 336 tỷ đồng năm 2019.

Trong 5 năm, cấp trên hỗ trợ 50 tỷ đồng giúp Tiên Lãnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, y tế, trường học... Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% năm 2015 xuống còn 6,5 năm 2019. Hiện xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 6/10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong nhiệm kỳ phát triển được 29 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lãnh khóa mới gồm 15 đồng chí; ông Lê Minh Sơn tái giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Đảng bộ xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) vừa tổ chức đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Thanh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 562 tỷ đồng; nông nghiệp đạt 552 tỷ đồng. Tổng sản lượng khai thác, đánh bắt hải sản đạt 21.300 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Địa phương đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, trước 3 năm so với nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,62%, giảm 2,08% so với năm 2015.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh khóa XIII; bầu 9 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI.