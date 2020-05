Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức đại hội đảng

(QNO) - Ngày 26 và 27.5, Đảng bộ xã Tam Dân (Phú Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 151 đại biểu đại diện cho 299 đảng viên toàn đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Dân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: H.C

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã, Tam Dân đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản phẩm ước thực hiện đến năm 2020 hơn 4.327 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng, tăng 22,2 triệu đồng so với năm 2015. Đến nay xã không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo giảm còn 1,27%.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, công tác xây dựng Đảng được xem là khâu then chốt để Đảng ủy xã Tam Dân lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã kết nạp mới 64 đảng viên, đạt 112,7% chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về chính trị và chuyên môn, trong đó 90% có trình độ đại học và trên đại học...

Đại hội tiến hành công tác bầu cử. Ảnh: H.C

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tam Dân tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển toàn diện, phấn đấu đưa công nghiệp - xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mức tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 15%, giá trị toàn ngành đạt 1.097 tỷ đồng vào năm 2025. Đồng thời phấn đấu không để tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; hộ cận nghèo giảm còn dưới 1%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Dân khóa XV gồm 15 đồng chí; ông Huỳnh Ngọc Bình tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng bầu 22 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 26 và 27.5, Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: DUY THÁI

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả quan trọng. Lực lượng Công an huyện phát hiện, xử lý 35 vụ/17 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; bắt giữ 41 vụ vi phạm trên lĩnh vực môi trường. Tổng số án thụ lý, điều tra là 284 vụ/326 bị can, trong đó kết thúc điều tra 279 vụ/321 bị can, đang điều tra 5 vụ/5 bị can. Tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình 5 năm qua đạt 78,23%.

Công an huyện cũng mở nhiều chuyên án và triệt phá 7 ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Phát hiện, bắt giữ 120 vụ/485 đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Bắt giữ 18 vụ/26 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đưa 26 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ mới. Ảnh: DUY THÁI

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng bộ Công an huyện quan tâm thường xuyên. Cán bộ, đảng viên giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, có hơn 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tá Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an huyện.

* Sáng 27.5, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Phước triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết, làm nòng cốt trong công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đảng bộ lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt hơn 31%; trong dân quân cơ động đạt hơn 32%; thôn, khối đội trưởng là đảng viên đạt hơn 61%. Tổ chức biên chế, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu giao. Đảng bộ lãnh đạo tổ chức, tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định, kết quả đánh giá chung 100% đạt yêu cầu; tỷ lệ giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng 2 nhà đồng đội, 2 nhà tình nghĩa, tặng 5 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 225 triệu đồng. Tổ chức sưu tra, quy tập 24 mộ liệt sĩ vào nghĩa trang; phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng. Phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 1.200 lượt người và tặng 90 suất quà, trị giá gần 40 triệu đồng. Hàng năm có hơn 85% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.