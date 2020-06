Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức đại hội đảng

(QNO) - Ngày 5.6, Đảng bộ Sở GTVT tổ chức Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đồng chí Bùi Võ Quảng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự.

Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ XV với sự tham dự của 90 đảng viên. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở GTVT đã cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đáng chú ý, Đảng ủy sở đã lãnh đạo tham mưu điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để làm cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng giao thông của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo tham mưu thực hiện các đề án về kiên cố hóa mặt đường huyện (ĐH), phát triển giao thông nông thôn; phối hợp Bộ GTVT phát triển hạ tầng giao thông quốc gia trên địa bàn, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông, cải thiện điều kiện đi lại, đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ

Lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa được củng cố và tăng cường; giao thông được bảo đảm thông suốt, an toàn và hạn chế xuống cấp; chất lượng công tác bảo trì đường bộ và đường thủy nội địa ngày càng được nâng lên. Lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái chuyển biến tích cực trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt; riêng các năm 2018, 2019 được xếp hạng thuộc nhóm đầu của tỉnh. Công tác xây dựng đảng được tăng cường; trong nhiệm kỳ kết nạp 28 đảng viên mới, vượt so với chỉ tiêu.

Cắt băng khánh thành cầu Giao Thủy vào ngày 24.3.2017 - công trình kết nối liên hoàn quốc lộ 14H (Duy Xuyên, Nông Sơn) với tuyến ĐT609B (Đại Lộc). Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GTVT đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Quản lý tốt quy hoạch giao thông; tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư những tuyến đường quan trọng, liên kết vùng miền để đẩy mạnh phát triển kinh tế; quản lý bảo trì hệ thống đường bộ, thủy nội địa tỉnh nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và thuận lợi; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư đối với các dự án hạ tầng giao thông. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái, đảm bảo an toàn giao thông. Đảng bộ phấn đấu hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT khóa XV gồm 8 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 5 đồng chí.

* Ngày 4.6, Đảng bộ xã Tiên Hiệp (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 78 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Hiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Theo đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân hằng năm hơn 10%, từ 44 tỷ đồng năm 2014 lên hơn 68 tỷ đồng năm 2019. Diện tích cây lúa giữ ổn định, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha. Giá trị thu được từ kinh tế vườn, kinh tế trang trại tăng từ hơn 22 tỷ đồng năm 2014 lên gần 44 tỷ đồng năm 2019. Năm 2019, sản phẩm trái thanh trà Tiên Hiệp được xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng từ 15 tỷ đồng năm 2014 lên 80 tỷ đồng năm 2019; thương mại - dịch vụ cũng tăng từ 6,8 tỷ đồng lên hơn 75 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 38 triệu đồng, tăng hơn 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Hằng năm có hơn 77% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Năm 2019, Đảng bộ xã Tiên Hiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Hiệp khóa XIII gồm 13 đồng chí; ông Võ Đình Khôi tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Ngày 3 và 4.6, Đảng bộ xã Ninh Phước (Nông Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội Đảng bộ xã Ninh Phước lần thứ I (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: THÔNG TÂM

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập xã, Đảng bộ xã Ninh Phước đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất hằng năm tăng 12,5%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt bình quân hằng năm hơn 959 tấn; thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt gần 110 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 22 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 8,45%/năm; xã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đảng bộ xã Ninh Phước đã kết nạp mới 37 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 184. Công tác cán bộ được xác định là khâu then chốt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Hiện nay cán bộ chuyên trách và công chức có 33/34 người đạt 3 chuẩn (tỷ lệ 97%).

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ninh Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Đỗ Đình Hà được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Đảng bộ xã Tam Phước (Phú Ninh) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 135 đảng viên đại diện cho 228 đảng viên toàn đảng bộ.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Phước khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: HẢI CHÂU

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Phước tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 128 tỷ đồng (chiếm 9,8%), công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 885 tỷ đồng (68,4%), thương mại - dịch vụ đạt 282 tỷ đồng (21,7%).

Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 45,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 93,57%. Đặc biệt, xã không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo còn 33 hộ (1,49%). Tam Phước đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 2 khu dân cư Cẩm Khê và Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ mới, Tam Phước tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, 5/5 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy lợi thế là một trong những vùng trọng điểm thương mại - dịch vụ của huyện, đầu tư hình thành khu đô thị trung tâm xã, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt được một số tiêu chí đô thị loại V. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, liên doanh, kiên kết theo chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Phước khóa XVIII gồm 15 đồng chí; ông Phạm Đức Toàn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Ngày 3.6, Đảng bộ Công an huyện Duy Xuyên khai mạc Đại hội lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Duy Xuyên khóa XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: QUỐC HUY

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Duy Xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo lực lượng Công an huyện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ; chủ động nắm bắt chặt chẽ thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có tỷ lệ điều tra phá án cao. Công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an huyện thường xuyên được chú trọng, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí; Đại tá Phạm Trung Phương - Trưởng Công an huyện tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang vừa tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang khóa V (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện lãnh đạo bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ngoài khám chữa bệnh cho nhân dân huyện, Trung tâm Y tế Tây Giang còn khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân Lào. Mạng lưới cơ sở vật chất y tế được đầu tư, chất lượng dịch vụ y tế được nâng lên. Đến nay, 80% trạm y tế xã có bác sĩ. Bình quân toàn huyện đạt 40 giường bệnh/vạn dân.

Năm 2016, Trung tâm Y tế Tây Giang trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng, đây là bệnh viện vệ tinh tuyến huyện đầu tiên của Quảng Nam. Năm 2019 đơn vị triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi. Trung tâm có quy mô 80 giường bệnh; 6/10 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.



Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang khóa V; bác sĩ Nguyễn Huy Thông - Giám đốc trung tâm được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.