Nhiều địa phương tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Sáng nay 3.6, Đảng bộ xã Đại Đồng (Đại Lộc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 149 đại biểu, đại diện cho 229 đảng viên toàn đảng bộ. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đồng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: CÔNG TÚ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đồng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,1%/năm; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Đại Đồng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

GD-ĐT chuyển biến tích cực, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2019, toàn xã có 95% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” (tăng 5% so với năm 2015), 7/7 thôn đạt chuẩn “Thôn văn hóa”, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,67% năm 2015 xuống còn 2,69% năm 2020.

Nhiệm vụ quốc phòng luôn được Đảng bộ xã chú trọng; đề án xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư thực hiện tốt với 8 tổ an ninh nhân dân, 1 cổng an ninh trật tự. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai, chỉnh đốn và đổi mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; trong nhiệm kỳ phát triển được 36 đảng viên mới.

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng của đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đại Đồng đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 17 - 18%/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Địa phương phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ diện nghèo bảo trợ xã hội); 100% người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 100% gia đình tham gia thu gom rác thải; không để xảy ra trọng án, điểm nóng về trật tự xã hội...

Dịp này, địa phương phát hành tập “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng giai đoạn 1946 - 2020”.

* Sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Duy Hải (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Những năm qua, nghề khai thác hải sản ở Duy Hải mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững. Ảnh: THÀNH SỰ

Trong 5 năm qua, nhờ tập trung đầu tư nâng cấp, cải hoán tàu thuyền và mua sắm ngư lưới cụ hiện đại nên nghề khai thác hải sản ở xã Duy Hải mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, toàn xã có 125 tàu thuyền với tổng công suất 13.500CV, tăng 8.280CV so với đầu nhiệm kỳ. Riêng năm 2019, ngư dân khai thác được 7.500 tấn hải sản các loại (trong đó có 36% phục vụ chế biến xuất khẩu) và thu về hơn 90 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhờ chú trọng công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp và tích cực hỗ trợ người dân phát triển nhiều ngành nghề mới nên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh. Theo thống kê, trên địa bàn xã hiện có 52 cơ sở sản xuất hoạt động hiệu quả, chủ yếu là chế biến hải sản, may mặc, cơ khí, mộc dân dụng, nước uống đóng chai. Trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt hơn 365 tỷ đồng; ngành thương mại - dịch vụ đạt gần 354 tỷ đồng, tăng 86% so với nhiệm kỳ trước. Tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế đạt hơn 1.043 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 15,41%.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đầu tư vào địa bàn đã tạo động lực lớn cho Duy Hải phát triển mạnh theo hướng đô thị. Ảnh: THÀNH SỰ

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,85%, giảm 11,27% so với năm 2015. Theo ước tính, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khoảng 45,3 triệu đồng, tăng 16,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Theo mục tiêu đặt ra, giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của Duy Hải đạt 17,5%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng và toàn xã không còn hộ nghèo (không tính các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội)...

* Sáng 3.6, Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 96 đảng viên đại diện cho 279 đảng viên toàn đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: DIỄM LỆ

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp bình quân hằng năm ước đạt 32 tỷ đồng (tăng 5%/năm); giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng ước đạt 855 tỷ đồng (tăng 375 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); tổng thu ngân sách đạt 72,186 tỷ đồng (tăng 78%, vượt 58% so với nghị quyết). Cuối năm 2019, địa phương còn 93 hộ nghèo (4,22%), 65 hộ cận nghèo (3,03%). Gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ phát triển 30 đảng viên mới. Trung bình hằng năm có 79,87% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; 90,78% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ thị trấn giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 5 năm liên tục.

Ông Đoàn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Kỳ (khóa XIV) thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Huệ tại đại hội. Ảnh: DIỄM LỆ

Những nhiệm vụ đột phá được xác định trong nhiệm kỳ tới gồm: hoàn thành Đề án xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị đã được huyện phê duyệt. Thực hiện tốt công tác vận động giải phóng mặt bằng; tập trung thu hút đầu tư, tranh thủ nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu. Xây dựng khu vực Hố Quờn thành điểm du lịch sinh thái có sức hút lớn trong địa bàn tỉnh. Đề xuất cơ chế, thực hiện chuyển đổi các chân ruộng một vụ không chủ động nước ở những vị trí thuận lợi sang khai thác quỹ đất phục vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và bố trí tái định cư.

* Sáng 3.6, Đảng bộ phường Điện Nam Trung (Điện Bàn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham dự của 145 đảng viên đại diện cho 262 đảng viên toàn đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Nam Trung lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: QUỐC TUẤN

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của phường phát triển khá và đúng định hướng nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với thương mại - dịch vụ chiếm 78,3%, công nghiệp - xây dựng chiếm 12,4% và nông nghiệp chiếm 9,2%. Phát huy lợi thế liền kề Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công nghiệp của thị xã, cũng là địa bàn nối liền giữa TP.Hội An và TP.Đà Nẵng nên hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn phường ngày càng sôi động, phong phú. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,49%.

Trên địa bàn hiện có 29 dự án quy hoạch đô thị đang được triển khai, trong đó có 3 dự án về giao thông. Tiếp nhận hỗ trợ 2 dự án về ứng phó biến đổi khí hậu của các tổ chức phi chính phủ CRS và GCF.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Điện Nam Trung đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt hơn 90%; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo; giữ vững phường văn minh đô thị; hằng năm đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và phát triển 7 - 10 đảng viên mới...

* Ngày 1 và 2.6, Đảng bộ xã Quế Long (Quế Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Long khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: DUY THÁI

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quế Long tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 16,5%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt từ 2.300 tấn/năm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng, vượt 9 triệu đồng so với nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân xã Quế Long tập trung nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Toàn xã đã huy động tổng nguồn vốn hơn 19 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng để xây dựng mạng lưới đường giao thông, thủy lợi, hệ thống trường lớp, thiết chế văn hóa.

Ngoài chú trọng phát triển kinh tế rừng, các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Quế Long còn tập trung nhân rộng các mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu Gà tre đèo Le, mở rộng dịch vụ ẩm thực kết hợp du lịch sinh thái suối Nước Mát để nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quế Long phát triển được 41 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 185 đồng chí. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Long khóa XII gồm 15 đồng chí; ông Đỗ Đình Hùng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.