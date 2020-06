Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Chiều nay 18.6, Đảng bộ Sở VH-TT&DL tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Ngành du lịch Quảng Nam có bước tiến ấn tượng trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đảng bộ Sở VH-TT&DL hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 149 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng bộ tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Ở lĩnh vực văn hóa, đã tham mưu tổ chức, phối hợp tổ chức thành công lễ hội Hành trình di sản lần thứ VI, các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới...

Ở lĩnh vực du lịch, đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 73 dự án với tổng mức đầu tư hơn 122 nghìn tỷ đồng và 107 triệu USD. Các chỉ tiêu về khách và doanh thu du lịch đều tăng qua các năm (năm 2019 đạt 7,79 triệu lượt khách). Ở lĩnh vực thể thao, nhiều vận động viên của tỉnh giành huy chương vàng SEA Games, Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam đoạt chức vô địch V-League năm 2017.

Với nhiều kết quả ấn tượng trên, Sở VH-TT&DL được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua vào các năm 2015, 2016, 2018; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen năm 2019; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2017.

* Sáng 18.6, Đảng bộ Công an TP.Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ đến dự.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: THÀNH CÔNG

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP.Tam Kỳ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng. Đảng bộ chủ động tham mưu, phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác và đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Một trong những dấu ấn lớn ở nhiệm kỳ qua là Công an TP.Tam Kỳ thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, có 580 vụ phạm pháp hình sự được điều tra làm rõ, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; triệt xóa hơn 100 băng, nhóm, 307 đối tượng hình sự, ma túy nguy hiểm; bắt, khởi tố 714 vụ với 921 bị can phạm pháp hình sự; 116 vụ với 160 bị can phạm tội về ma túy, xử lý hành chính hàng trăm vụ việc, xử phạt hơn 480 triệu đồng… Đặc biệt, nhiều chuyên án liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc qua mạng quy mô lớn… được điều tra làm rõ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: THÀNH CÔNG

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Hôm nay 18.6, Đảng bộ thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử. Ảnh: HOÀI NHI

Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Nam Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế theo đúng định hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 20,6%, vượt 3,6% so với nghị quyết. Cơ cấu tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành thương mại dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp lần lượt đạt 67,7% - 30,3% - 2%.

Từ năm 2015 đến nay, thị trấn Nam Phước huy động hơn 798,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng 72 công trình phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, tăng 21,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Nhờ vậy, hiện Nam Phước đạt 84,03/75 điểm theo quy định tối thiểu về xây dựng đô thị loại V. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68 triệu đồng/năm (vượt 19,5 triệu đồng so nghị quyết đề ra), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,29%.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Nam Phước kết nạp được 48 đảng viên mới, nâng tổng số lên 616 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Hằng năm có 85,6% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng bộ có 4 năm đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu, kém.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nam Phước khóa XV gồm 15 đồng chí; ông Nguyễn Thế Đức tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn.

* Ngày 17 - 18.6, Đảng bộ xã Tam Vinh (Phú Ninh) tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 124 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ xã Tam Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: HẢI CHÂU

Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 49% xuống còn 34%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 25% lên 36,6%; thương mại - dịch vụ tăng từ 25,1% lên 29,4%. Thu ngân sách hằng năm tăng hơn 15%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 43 triệu đồng (tăng 18,8 triệu đồng so với năm 2015).

Địa phương đầu tư xây dựng gần 7km giao thông nội đồng, 4km kênh mương thủy lợi, 23km điện sáng đường quê cùng nhiều công trình phúc lợi khác với tổng kinh phí 23 tỷ đồng. Đến nay, Tam Vinh xây dựng 75ha cánh đồng thu nhập cao với sản phẩm chủ lực là “Dưa hấu Kỳ Lý”, 260ha rừng trồng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC, cải tạo 680 vườn tạp gắn với chỉnh trang vườn nhà.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại đại hội. Ảnh: HẢI CHÂU

Công tác cán bộ, nhất là khâu phát hiện, quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí sắp xếp cán bộ được quan tâm. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn, khắc phục cơ bản tình trạng thiếu hụt cán bộ chủ chốt so với nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ, địa phương kết nạp mới 41 đảng viên; thực hiện hơn 100 cuộc kiểm tra, giám sát; 21 mô hình dân vận khéo được xây dựng và đang tiếp tục nhân rộng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Vinh khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu 9 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 17.6, Đảng bộ Công an huyện Tây Giang tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo huyện Tây Giang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện khóa mới. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Công an huyện mở 18 lớp giáo dục pháp luật cho 6.300 lượt đối tượng; vận động nhân dân giao nộp 432 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn và 13 bình xung điện chích cá.

Cạnh đó, thực hiện tốt việc quản lý cư trú, cấp phát chứng minh nhân dân, phòng cháy chữa cháy; tổ chức thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thành lập được 70 tổ an ninh nhân dân, 72 tổ hòa giải, 5 tổ tự quản đường biên, mốc quốc gia, 13 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản và 6 mô hình “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 63 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua kết nạp 16 đảng viên mới.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Tây Giang khóa mới gồm 6 đồng chí. Trung tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Sáng 17.6, Đảng bộ xã Bình Quý (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ xã Bình Quý lần thứ XII. Ảnh: TÂN HẢI

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế xã Bình Quý hiện ước đạt 455 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 12,6%. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chiếm tương ứng 24,7% - 33,5% - 41,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Từ năm 2016 đến nay, Bình Quý huy động hơn 668 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều công trình phục vụ dân sinh như làm mới 6 nhà văn hóa thôn, Trung tâm Văn hóa xã; gần 11,5km đường giao thông nông thôn, 10km kênh mương nội đồng được bê tông. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 45 đảng viên, tỷ lệ đảng viên giữ các chức danh ở thôn theo tinh thần Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy đạt 94,4%, tăng 91,3% so với năm 2015.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới nâng cao, 50% thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Quý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 9 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI.

* Sáng cùng ngày, Đảng bộ thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thị trấn Tân Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình vào tháng 2.2020. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn đoàn kết tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt hơn 200 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ đạt hơn 360 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt gần 40 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,8%. Thị trấn Tân An (cũ) được công nhân đô thị loại V, trong khi xã Quế Bình (cũ) đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tân Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sắp tới.