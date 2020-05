Nhiều xã tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

(QNO) - Ngày 27 và 28.5, Đảng bộ xã Quế An (Quế Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự phiên chính thức có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế An khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: DUY THÁI

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quế An tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11,4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng, tăng 8,5 triệu đồng so với nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,07%, giảm 12,8% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.100 - 2.300 tấn/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã huy động hơn 37 tỷ đồng đầu tư xây dựng 10,4km đường giao thông nông thôn, 2,4km đường bê tông nội đồng, kiên cố hóa 5,3km kênh mương và xây dựng các công trình thủy lợi hóa đất màu. Vận động nhân dân hiến hơn 33.000m2 đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để thi công các công trình, dự án. Đến nay địa phương đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Quế An phát triển được 36 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 161 đồng chí. Bình quân hằng năm có hơn 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên rõ rệt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế An nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; ông Nguyễn Mậu Vinh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Ngày 27 và 28.5, Đảng bộ xã Phước Ninh (Nông Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 90 đảng viên.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: TÂM THÔNG

Nhiệm kỳ qua, xã Phước Ninh đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất hằng năm tăng hơn 60%, vượt hơn 6 lần so với nghị quyết đề ra; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.100 tấn/năm. Ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ góp phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế tại địa phương. Toàn xã hiện có 85 cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ, chủ yếu là dịch vụ mộc, tiện, may mặc, xay xát, vận tải, ăn uống, xây dựng... Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ năm 2019 đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với năm 2015, bình quân tăng 1,3%/năm.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TÂM THÔNG

Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tăng gần 23 triệu đồng so với đầu nhiều kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 54,8% năm 2015 xuống còn 9,6% năm 2019. Nhiệm kỳ qua, địa phương huy động hơn 3 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, đến nay hoàn thành 14/19 tiêu chí. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 25 đảng viên mới, hằng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TÂM THÔNG



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Ninh khóa III gồm 13 đồng chí; ông Nguyễn Văn Nghi được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

* Sáng 28.5, Đảng bộ xã Bình Dương (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Dương khóa XXXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TÂN SƯƠNG

Trên địa bàn xã Bình Dương đã và đang triển khai nhiều dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển và chuyển dịch đúng hướng. Nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 20%, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2020 ước đạt hơn 514 tỷ đồng. Công nghiệp - xây dựng tăng từ 26,4% lên 38,2%; thương mại - dịch vụ tăng từ 12,3% lên 48,6%; nông - lâm - thủy sản giảm từ 61,2% xuống còn 13%. Thu nhập bình quân đầu người hơn 40 triệu đồng/năm. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và có nhiều đổi mới; công tác phát triển đảng viên được quan tâm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bình Dương phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2021, thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 10 hộ trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Dương khóa XXXV gồm 15 đồng chí; bầu 11 đồng chí dự đại hội cấp trên.

* Ngày 27 và 28.5, Đảng bộ xã Duy Châu (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Duy Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: TUYẾT MAI

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Duy Châu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả về kinh tế - xã hội. Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 đạt 10,3%, tăng 0,3% so với nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đến cuối năm 2019 đạt hơn 106 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,5%. Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội đến cuối 2019 đạt hơn 244 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm; hiện còn 45 hộ nghèo, giảm 4,2% so với đầu nhiệm kỳ. Xã về đích nông thôn mới cuối năm 2018.

Toàn đảng bộ hiện có 9 chi bộ với 194 đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 23 đảng viên mới, tặng Huy hiệu Đảng cho 59 lượt đồng chí. Đảng bộ có 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh (2015 - 2018).

* Sáng 28.5, Đảng bộ xã Tiên Ngọc (Tiên Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 86 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ xã Tiên Ngọc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tiên Ngọc tập trung chỉ đạo chính quyền vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 5.000 tấn; năng suất lúa hằng năm đạt 50 tạ/ha. Người dân cải tạo 240ha vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như tiêu, thanh trà, chuối nai, cau, sầu riêng… Trong đó có 120 vườn tiêu, cau, chuối cho thu nhập 50 - 200 triệu đồng/năm, thu nhập từ kinh tế vườn ước đạt 2 tỷ đồng/năm. Người dân trồng mới và khai thác khoảng 1.100ha rừng (đạt 227% so với kế hoạch).

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ ước đạt 70 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19 triệu đồng năm 2015 lên 36 triệu đồng năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27% năm 2015 xuống còn 7,9% năm 2019. Đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu về đích vào cuối năm 2021. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã phát triển được 18 đảng viên mới.



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Ngọc khóa XXVI gồm 10 đồng chí; ông Lê Văn Sơn được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã.



* Ngày 27 và 28.5, Đảng bộ xã Trà Dương (Bắc Trà My) tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 79 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, xã Trà Dương thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu. Phát triển kinh tế rừng là thế mạnh của địa phương, tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 59 tỷ đồng. Xã có 8 mô hình khá hiệu quả, thu nhập bình quân mỗi mô hình 250 - 280 triệu đồng/năm. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho 16 cán bộ đi đào tạo. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức đạt 3 chuẩn hơn 90,9%.

Nhiệm kỳ đến, Đảng bộ xã Trà Dương đề ra mục tiêu tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025; phấn đấu hơn 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5% trở lên.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ XIX.