Ông Lê Thanh Hưng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Nam Trà My

(QNO) - Sáng 24.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành bế mạc sau 3 ngày làm việc, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trà My khóa XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: S.G

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trà My khóa XIX gồm 34 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu ông Lê Thanh Hưng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; ông Trần Duy Dũng và bà Phùng Thị Thương giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, gắn với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh. Quyết tâm xây dựng Nam Trà My trở thành huyện khá trong khối các huyện miền núi của tỉnh.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Nam Trà My phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn đạt hơn 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 - 45 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt hơn 90%. Có 100% điểm dân cư, vùng trồng sâm, vùng trồng cây dược liệu... được phủ sóng viễn thông di động. Thu hút hơn 50 nghìn khách du lịch mỗi năm. Hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,5 - 5%...