Ông Nguyễn Hồng Quang tái đắc cử Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

(QNO) - Sáng nay 25.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ khóa XXI ra mắt đại hội. Ảnh: X.P

Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, bầu các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang tái đắc cử Bí thư Thành ủy; 2 Phó Bí thư Thành ủy là đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố (tái đắc cử) và Trình Minh Đức - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Trước đó, đại hội đã bầu 41 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; bầu 21 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang đọc diễn văn bế mạc đại hội. Ảnh: X.P

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng TP.Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: cơ cấu giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ chiếm 58,5%, công nghiệp xây dựng 40,5%, nông nghiệp 1%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm đạt hơn 14%, thương mại - dịch vụ tăng hơn 12,5%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng hơn 16,5%/năm, nông nghiệp hơn 4%/năm; thu phát sinh kinh tế tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng. Tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo có thể tác động để thoát nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1/3 so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 80%.

Đại hội đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 giải pháp đột phá tạo động lực thúc đẩy để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực công tác tốt. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng thương mại - dịch vụ gắn với đô thị sinh thái. Thực hiện đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch để đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư.