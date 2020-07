Ông Nguyễn Mạnh Hà tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phước Sơn

(QNO) - Chiều nay 28.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bế mạc sau 1,5 ngày làm việc và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn khóa XXI. Ảnh: N.Đ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 38 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu ông Nguyễn Mạnh Hà tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; ông Đoàn Văn Thông và ông Nguyễn Quảng giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện Phước Sơn trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, gắn với tinh giản biên chế; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức và bố trí, sử dụng hợp lý. Đoàn kết, dân chủ, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng Phước Sơn phát triển.

Về chỉ tiêu cụ thể, trong 5 năm đến, Phước Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 9 - 10%. Tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 67%; thương mại - dịch vụ 23%; nông - lâm nghiệp 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30 triệu đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hơn 3%/năm. Phấn đấu 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 98% hộ dân ở thị trấn Khâm Đức được sử dụng nước sạch; 100% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ được sử dụng điện sinh hoạt, được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ trở lên đạt 30%; phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.500 lao động.

Phước Sơn đặt mục tiêu kết nạp 350 đảng viên trở lên. Hằng năm đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 90% trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hơn 80%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.