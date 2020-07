Phú Ninh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mới

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là nền tảng, định hướng quan trọng để Phú Ninh triển khai chiến lược phát triển bền vững trong 5 năm đến.

39 đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: VINH ANH

Tổ chức nghiêm túc, chu đáo

Là người may mắn được dự nhiều kỳ đại hội Đảng bộ huyện, ông Bùi Thanh Thọ - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Thiện (xã Tam An) đánh giá cao công tác tổ chức kỳ đại hội lần thứ XXI, đặc biệt là khâu chuẩn bị nội dung.

Theo ông Thọ, văn kiện được lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, dễ hiểu, không nặng về lý luận, thuật ngữ mà ưu tiên cho giải pháp với các chương trình hành động cụ thể. Ngoài ra, các báo cáo tham luận trình tại đại hội cũng hết sức chất lượng. Từ đó đã hoạch định, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện nghị quyết tốt hơn.

“Tôi cho rằng, nghị quyết của đại hội lần này bao quát, có tính khả thi cao. Trong đó ấn tượng nhất là về các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đến; việc hoạch định kinh tế vùng, khu vực, ưu tiên tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - ông Thọ chia sẻ.

Ông Phan Văn Thanh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành Mỹ (xã Tam Phước) - đại biểu lớn tuổi nhất của Đại hội lần thứ XXI, cho biết, bản thân rất phấn khởi khi may mắn là 1 trong 279 đại biểu được tham dự kỳ Đại hội lần thứ XXI của huyện. Đại hội được tổ chức nghiêm túc, khí thế và đạt sự đồng thuận cao với các nội dung đề ra.

Ông Thanh nói: “Từ thành công của đại hội, cán bộ đảng viên và nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Trong đó, trọng tâm cần xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...”.

Đánh giá cao về phẩm chất, trình độ, năng lực của 39 đồng chí được đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), ông Trương Thanh Liêm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Ninh mong muốn rằng, trong nhiệm kỳ mới, các Huyện ủy viên khóa XXI phải là những hạt nhân tiêu biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trên toàn huyện, làm tròn trách nhiệm, lắng nghe dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hành động thực hiện nghị quyết

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh Nguyễn Phi Thạnh khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội không chỉ là sự đóng góp công sức, trí tuệ của 279 đại biểu chính thức dự đại hội mà còn là công sức, trí tuệ và tình cảm của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân huyện trong suốt thời gian qua.

Các văn kiện mà đại hội nhất trí thông qua là sản phẩm kết tinh tâm huyết, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân. Qua đó biểu thị quyết tâm phấn đấu “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững”.

Ông Nguyễn Phi Thạnh cho rằng, trong thời gian đến, để hoàn thành được nhiệm vụ to lớn đó, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện phải có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao trong nhận thức, cũng như trong hành động.

Ngay sau đại hội này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đại biểu trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nghị quyết đại hội thông qua; cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả.

“Thành công của đại hội lần thứ XXI sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến” - ông Thạnh nhấn mạnh.