Tam Kỳ chuẩn bị cho đại hội đảng

TP.Tam Kỳ đang tập trung chuẩn bị chu đáo các công việc nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kỹ lưỡng ở từng cấp

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ cho biết, để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy chọn Đảng bộ phường An Mỹ và Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm. Ngày 20.2 vừa qua, Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam đã tổ chức thành công đại hội, và theo kế hoạch vào ngày 27.3 tới Đảng bộ phường An Mỹ sẽ tổ chức đại hội. Ngoài ra, Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ còn được Đảng ủy Quân khu 5 chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân khu vào ngày 19.3.

“Thành ủy Tam Kỳ đã có chỉ thị về tổ chức đại hội đảng các cấp, trong đó yêu cầu công tác chuẩn bị phải thật kỹ theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Bên cạnh công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, văn kiện đại hội phải được coi trọng qua việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến đóng góp, thảo luận. Văn kiện đại hội phải bám sát tình hình thực tế; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện trong nhiệm kỳ và có kế hoạch, tầm nhìn xa hơn” - ông Ảnh nói.

Ông Trương Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Mỹ cho biết, đến nay tất cả 14 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo báo cáo chính trị đại hội đã tổ chức lấy kiến đóng góp của tổ khảo sát Thành ủy và đang chỉnh sửa để tiếp tục xin ý kiến các ban, ngành thành phố, theo kế hoạch đến 9.3 sẽ hoàn chỉnh. Về công tác nhân sự để bầu cấp ủy khóa mới, tất cả đều tổ chức thực hiện theo quy trình 5 bước đúng như chỉ đạo của cấp trên và đến nay đã chốt danh sách nhân sự. Trong tổng số 17 người ứng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đến 14 trường hợp tái cử.

“Công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay được triển khai theo đúng kế hoạch, các công việc còn lại đang trong lộ trình hoàn thành” - ông Hải chia sẻ.

Chu đáo ở từng khâu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh cho biết, từ tháng 9.2019 Thành ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức, các tổ giúp việc nhằm giúp cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị công tác nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố và hướng dẫn cho tổ chức đảng cơ sở trực thuộc. Ngoài ra, để kịp thời chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, Thành ủy đã có các quyết định phân công các ủy viên thường vụ, thành ủy viên đứng điểm, thành lập tổ công tác chỉ đạo các đảng bộ được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành đại hội trước ở Đảng bộ phường An Mỹ và Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ họp và có thông báo rút kinh nghiệm chỉ đạo chung để tổ chức đại hội ở các cơ sở đảng còn lại. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 6 các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành tổ chức đại hội.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 8.2020, ông Ảnh thông tin, đến nay dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đã hoàn thành sau khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố góp ý lần thứ nhất. Vừa qua, Thành ủy đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến góp ý vào dự thảo và đang chuẩn bị để tổ chức hội nghị. Theo kế hoạch, Thường trực Thành ủy tổ chức lấy ý kiến đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lấy ý kiến của các nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đang được tiến hành theo đúng quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình.

Tăng cường quản lý tài nguyên

Thời gian qua, TP.Tam Kỳ đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 06 (ngày 2.7.2018) của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng đông nam tỉnh và Chỉ thị 03 (ngày 24.4.2017) của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Theo đó, đến nay thành phố đã rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; đồng thời tổ chức kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn. Kết quả, diện tích đất công đang quản lý khoảng 1.001ha, trong đó đất 5% (đất nông nghiệp công ích) là 730,7ha, đất chưa sử dụng 103,3ha, đất chuyên dùng 131,2ha; đất khác 34,8ha; nhà thuộc sở hữu nhà nước 0,9ha.

Cạnh đó, thành phố đã thực hiện việc cấp 834 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 120 trường hợp và giao đất cho 213 hộ gia đình, cá nhân. (X.Phú)

Siết chặt quản lý môi trường đô thị

Việc kiểm tra hiện trạng và xử lý môi trường thời gian qua được TP.Tam Kỳ quan tâm chỉ đạo sâu sát. Theo UBND thành phố, năm 2019 địa phương đã xem xét cấp 66 giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Cạnh đó, đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại 8 cơ sở kinh doanh trên địa bàn theo kiến nghị, phản ánh của nhân dân, như Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Vạn Thiên Phát (xã Tam Phú), cơ sở sản xuất bánh dừa Quỳnh Trân (phường An Sơn), Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam (phường Trường Xuân), cơ sở sản xuất mộc Nguyễn Duy Trường (phường An Mỹ), Công ty TNHH MTV cơ khí An Mỹ Hưng (phường An Mỹ), các cơ sở sản xuất hến tại xã Tam Phú… Qua kiểm tra, đã yêu cầu một số cơ sở tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý để khắc phục về vệ sinh môi trường và cam kết thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, các ngành còn kiểm tra, xử lý 3 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố. (A.Sắc)

Tăng cường tiếp dân, không để phát sinh điểm nóng

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, từ đầu năm 2020 đến nay, lãnh đạo thành phố, các xã, phường đã tập trung chỉ đạo và tăng số lần tiếp công dân theo quy định. Đồng thời đôn đốc các ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, ngăn chặn và xử lý nhanh không để phát sinh điểm nóng.

Trước đó, năm 2019 toàn thành phố đã tổ chức tiếp công dân 1.476 lượt người, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thành phố tiếp 538 lượt người (lãnh đạo thành phố tiếp 119 lượt), các xã, phường tiếp 938 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đất đai; đáng chú ý có 4 lượt tiếp đông người liên quan đến giải tỏa, bồi thường và tái định cư dự án đường N10 và Điện Biên Phủ. Về đơn thư khiếu nại, tố cáo, toàn thành phố đã tiếp nhận và cơ bản giải quyết trong tổng số 66 đơn thư (tăng 83% so với năm trước) và hơn 1.030 đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân. (T.Vy)