Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam có hơn 1.100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 28 tổ chức cơ sở đảng.

Công an tỉnh ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: T.C

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), giữ vững an ninh trật tự (ANTT), phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 3.100 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, triệt xóa gần 400 ổ nhóm với hơn 1.500 đối tượng hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm tín dụng đen. Phát hiện 2.889 vụ, 2.707 đối tượng, khởi tố điều tra 106 vụ, 282 bị can; quyết định xử phạt hành chính 1.095 trường hợp; truy thu, tịch thu tang vật trị giá gần 20 tỷ đồng trong lĩnh vực vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ và môi trường. Trên lĩnh vực tội phạm về ma túy đã khởi tố 424 vụ, 610 bị can, xử lý hành chính 2.969 đối tượng, đưa 623 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh. Qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã cung cấp 11.461 nguồn tin cho lực lượng công an, giao nộp hàng nghìn vũ khí, công cụ hỗ trợ, góp phần quan trọng cho lực lượng công an giữ vững ANTT trên địa bàn.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế, giảm tỷ lệ tội phạm, Công an Quảng Nam đã tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên và đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội; tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát địa bàn, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, ổn định tình hình ANTT, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Trong công tác quản lý hành chính về ANTT, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm kiểm soát môi trường, hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm. Khắc phục hiệu quả các điểm đen về tai nạn giao thông; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông qua địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống cháy nổ tại các địa bàn dân cư, các cơ sở trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội; triển khai hiệu quả, kịp thời các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã được gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân trên tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nói: “Để có được những kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ qua, nguyên nhân có tính quyết định là Đảng ủy Công an tỉnh đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các mặt công tác công an; đề ra nhiều kế hoạch, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời đã tập trung lãnh đạo vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng cấp ủy viên và chỉ huy các cấp, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT”.