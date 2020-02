Tiên Phước quyết tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới

Chiều qua 12.2, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm một số mô hình kinh tế vườn ở xã Tiên Hà. Ảnh: VINH ANH

Chuẩn bị tốt các khâu

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 23 và Kế hoạch số 164 về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về đại hội cấp cơ sở, đến nay đã có 154/158 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành công tác đại hội hết nhiệm kỳ; 4 chi bộ còn lại theo kế hoạch tổ chức đại hội xong trước ngày 15.2.2020. Các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đang triển khai xây dựng văn kiện đại hội, phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đăng ký thời gian tổ chức đại hội.

Cùng với đó, Huyện ủy đã ra quyết định thành lập các tiểu ban, đồng thời thành lập các tổ công tác và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, Tiểu ban Văn kiện đã ban hành Đề cương chi tiết báo cáo chính trị và đang khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo đề cương đã ban hành. Tiểu ban Nhân sự đã tham mưu dự thảo phương án về cơ cấu, số lượng nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phân bổ đại biểu dự đại hội.

Liên quan đến công tác tổ chức đại hội cấp xã, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hà báo cáo khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 do chủ trương đưa công an chính quy về xã chưa thực hiện xong. “Đồng chí Trưởng Công an xã đến năm 2022 mới đến tuổi nghỉ hưu nên xã lúng túng trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp trước khi đưa công an chính quy về thay thế. Dự kiến, trong đại hội đến, nhân sự cấp ủy phải để khuyết vị trí của công an vì chưa có phương án cụ thể về con người” - bà Thủy cho biết.

Đột phá trong nhiệm kỳ mới

Biểu dương những kết quả huyện Tiên Phước đã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Đây cũng là dịp để tiếp tục chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỹ cương, đường lối của Đảng. Do vậy các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện phải tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo hướng đánh giá sát thực tế, phát huy tối đa trí tuệ, tính dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chuẩn bị tốt phương án nhân sự... Về thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, đồng chí Phan Việt Cường cho rằng Tiên Phước cần tập trung các giải pháp để phát triển thương mại dịch vụ; thực hiện tốt các mũi đột phá, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, huyện cần lưu ý hỗ trợ để làm sao có thêm nhiều mô hình văn hóa thuần Việt như làng cổ Lộc Yên, qua đó gắn với phát triển du lịch. Đồng thời thống nhất với đề xuất của huyện về ưu tiên đầu tư một số dự án đầu tư công quan trọng về giao thông, thủy lợi...

Báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), lãnh đạo huyện Tiên Phước cho biết có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng/năm, tăng gần 22 triệu đồng so với năm 2014. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu 10%; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,35%; số xã nông thôn mới ước đạt 11/14… Thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là Tiên Phước đã đạt 4 mũi đột phá gồm: đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế vườn gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch và đào tạo cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc cho biết, có được những kết quả trên là nhờ địa phương thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tư duy, trí tuệ tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời đề ra các nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, cũng như duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình Tổ công tác Thường vụ đi xã vào ngày thứ Tư của tuần thứ 4 hằng tháng.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Tiên Phước quyết tâm tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 mũi đột phá lớn, gồm: hoàn thành thắng lợi mục tiêu huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới vào năm 2022; tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, nhất là phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và du lịch sinh thái làng quê; đẩy mạnh đào tạo cán bộ, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Theo lãnh đạo huyện, đây là 3 mũi đột phá quan trọng, tạo sự phát triển toàn diện của địa phương trong những năm đến. Đồng thời huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 3%; đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt gần 55 triệu đồng. Những điều này sẽ được cụ thể hóa trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới để tiếp thu ý kiến góp ý trước và trong đại hội.

Để tạo điều kiện cho địa phương phát triển, lãnh đạo huyện Tiên Phước cũng đề nghị tỉnh xem xét phân vùng đầu tư (vùng núi cao và vùng núi thấp, trung du); đồng thời chỉ đạo các sở ngành khảo sát, đề xuất cơ chế, chính sách đầu tư đặc thù phù hợp cho từng vùng, ưu tiên vùng miền núi thấp, trung du trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhất là chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong ngoài cụm công nghiệp, hệ thống thủy lợi, du lịch, chuyển đổi cây trồng..., để thực hiện thu hút các dự án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm dành sự đầu tư cho huyện về xây dựng các công trình đường giao thông, thủy lợi, như: đường ĐT614 (điểm đầu nối với quốc lộ 40B tại trung tâm thị trấn Tiên Kỳ, điểm cuối nối quốc lộ 14E tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), hồ chứa Suối Thỏ (xã Tiên Phong), hồ chứa Mò Ó (xã Tiên Lập)…