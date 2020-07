Vì chủ quyền, an ninh biên giới

Hôm nay 8.7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trước thềm đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành cho Báo Quảng Nam cuộc phỏng vấn đánh giá về những kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

* Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật gì trong lĩnh vực công tác biên phòng?

Đồng chí Lê Văn Dũng: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch chuyên đề về lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cụ thể hóa các nội dung trong nghị quyết, kế hoạch một cách nghiêm túc, kịp thời xử lý và tham mưu cho các cấp giải quyết vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển đảo đúng chủ trương, đối sách. Hàng năm, BĐBP tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về công tác biên phòng; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Biên giới quốc gia; các hiệp định, quy chế về biên giới, cửa khẩu đất liền, cảng biển và Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới giữa Việt Nam - Lào.

“Tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm” sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” như chính quyết tâm mà chủ đề của đại hội lần này đề ra. BĐBP tỉnh tiếp tục xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh”. (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng)

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh duy trì nghiêm các hoạt động tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới, chủ quyền vùng biển đảo. Tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, tham mưu củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, BĐBP tỉnh còn thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng biên giới Quảng Nam - Sê Kông hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

* Đồng chí có thể cho biết những yêu cầu nhiệm vụ nào đặt ra cho BĐBP tỉnh trong tình hình mới, nhất là việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ và hỗ trợ ngư dân, bảo vệ an ninh biên giới và tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên?

Đồng chí Lê Văn Dũng: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực ngày càng phức tạp và diễn biến khó lường, lực lượng BĐBP tỉnh phải xác định và đặt ra cho mình những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh thường xuyên chăm lo xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” lấy chất lượng chính trị làm trung tâm, thực sự là lực lượng chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, BĐBP tỉnh cần chủ động nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá, dự báo nhanh, chính xác tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển đúng chủ trương, đối sách, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại. Đồng thời phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các lực lượng có liên quan và nhân dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc; quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh cần bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác biên phòng. Tiếp tục phối hợp, triển khai các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ ngư dân, đồng bào biên giới nâng cao hiểu biết, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Lê Văn Dũng tặng lá cờ Tổ quốc cho đồng bào biên giới trong chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2020. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

* Những định hướng về đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và tạo điều kiện thuận lợi cho BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Văn Dũng: BĐBP tỉnh phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các biện pháp công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng BĐBP tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần bám sát các nội dung, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển vùng miền núi theo tinh thần Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các hoạt động tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; phối hợp với các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương; thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin, giải quyết các vấn liên quan đến tình hình hai bên biên giới. Duy trì hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các lực lượng bảo vệ và nhân dân hai bên biên giới, hướng đến xây dựng tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông hòa bình, hữu nghị, ổn định hợp tác và ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn đồng chí!