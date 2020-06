Vì nhân dân phục vụ

Hôm nay 16.6, Đảng bộ Công an huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trong sự phát triển toàn diện của địa phương, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tiên Phước đến làm chứng minh nhân dân tận nhà cho người dân trong đợt dịch bệnh Covid-19. Ảnh: D.L

An toàn cho nhân dân

Mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự (ANTT)” đã được Công an huyện Tiên Phước triển khai thực hiện ở 14/15 xã, thị trấn. Đã có 122 camera do công an tham mưu lãnh đạo địa phương lắp đặt (trong đó, hơn 30 camera huy động xã hội hóa) và 59 camera của nhân dân đã cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT.

Trung tá Vũ Ngọc Sang - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết: “Nhờ có hệ thống camera đã giúp cho công an khám phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thông qua việc trích xuất camera giám sát an ninh đã phục vụ công tác phát hiện, đấu tranh, khám phá 29 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản và nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác”.

Đơn cử như liên tiếp trong 2 ngày cuối tháng 4.2018, trên địa bàn khối phố An Trung (thị trấn Tiên Kỳ) xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản, mất 3 xe máy của học sinh THPT. Xác định các vụ án gây hoang mang trong nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã lập chuyên án chỉ đạo công an thị trấn, lực lượng bảo vệ dân phố cùng tham gia điều tra.

Qua rà soát các camera an ninh ở cụm Trường THPT Phan Châu Trinh, ngã ba Trung tâm Y tế Tiên Phước đã xác định được đặc điểm sơ bộ bên ngoài của đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp xe và tiến hành truy tìm.

Chỉ sau một ngày, tổ công tác của ban chuyên án đã bắt giữ 1 đối tượng thực hiện hành vi trộm xe máy, điều tra làm rõ đối tượng còn lại. Cơ quan điều tra khai thác mở rộng đã làm rõ rất nhiều vụ trộm cắp do 2 đối tượng này thực hiện ở các địa phương như Hiệp Đức, Quảng Ngãi, Bình Định...

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Đưa công an chính quy về xã nhằm xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, chính quy từ huyện đến xã là một chủ trương được người dân hết sức ủng hộ.

Theo Thượng tá Lê Thị Bích Phương - Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước, dù công an chính quy về xã trên địa bàn huyện mới triển khai từ sau Tết Canh Tý 2020, nhưng đã mang lại hiệu quả trong việc trấn áp tội phạm, tạo niềm tin trong nhân dân. Đến nay, 14/14 xã đã được bố trí công an chính quy về giữ chức vụ trưởng và phó trưởng công an xã (trong đó cán bộ chiến sĩ Công an huyện điều động về xã là 15 đồng chí, Công an tỉnh điều động về là 8 đồng chí). Hiệu quả trong bảo vệ ANTT đã thể hiện rõ qua các chiến công ban đầu.

Sau khi công an chính quy về xã, đã vận động được 2 đối tượng bị truy nã tại Tiên Thọ và Tiên Cảnh ra đầu thú; phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp xe máy, 1 vụ đánh bạc, 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; truy quét, đẩy đuổi 5 đối tượng khai thác vàng trái phép...

Vì nhân dân phục vụ là quan điểm xuyên suốt trong mọi hoạt động của Công an huyện Tiên Phước. Nhiều năm qua, những người ốm đau nặng, già cả, khuyết tật, tai nạn phải điều trị ở bệnh viện... được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đến tận nhà để hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân.

Từ diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức rộng khắp ở các xã, thị trấn, những góp ý của nhân dân trong việc xây dựng hình ảnh người công an nhân dân đã được Công an huyện Tiên Phước lắng nghe, tiếp thu, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, khám phá được nhiều vụ án quan trọng. Công tác phòng ngừa xã hội được triển khai rộng rãi qua các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở các thôn, khối phố, cơ quan, doanh nghiệp và trường học.

Thượng tá Lê Thanh Phát - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Tiên Phước cho biết, Công an huyện thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đảng ủy luôn chủ động nắm bắt, giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ qua các kênh thông tin giữa cấp ủy và lãnh đạo các đội, giữa lãnh đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo với cán bộ chiến sĩ. Công an huyện duy trì chế độ họp giao ban, hội ý công tác, đọc báo buổi sáng..., qua đó tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ; kỷ cương, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được nâng cao hơn”.