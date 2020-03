Ý Đảng, lòng dân An Mỹ

Là một trong những địa bàn trung tâm, trong 5 năm qua, phường An Mỹ đã có những đổi thay khá lớn, góp phần làm cho diện mạo đô thị TP.Tam Kỳ thêm khang trang. Có được thành quả đó là nhờ ý Đảng cùng lòng dân hòa quyện, nhìn về một hướng.

Đường N10 sau nhiều năm không triển khai nay đã hoàn thành khang trang, rộng rãi, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị. Ảnh: X.P

Diện mạo mới

Điện Biên Phủ là con đường đẹp thuộc loại nhất nhì TP.Tam Kỳ băng qua nhiều xã, phường; song đoạn qua phường An Mỹ có thể nói đẹp và hoành tráng nhất. Góp phần hình thành con đường này có sự đồng tâm, hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và nhất là người dân An Mỹ - những người phải hy sinh quyền lợi cá nhân để di dời nhà cửa, nhường đất đai xây dựng tuyến đường.

Còn có thể kể đến đường N10 vốn bị “đứng bánh” nhiều năm, mà người dân gọi vui “N10 là 10 năm”, đến nay cũng đã được mở rộng khá khang trang (đoạn từ đường Hùng Vương đến Nguyễn Thái Học). Cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm cũng được triển khai trong thời gian gần đây trên địa bàn phường như khu dân cư Tứ Hiệp, khu dân cư trước Trường Cao đẳng Nghề ASEAN, công viên ven hồ điều hòa Nguyễn Du… Tất cả góp phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị thành phố nói chung, phường An Mỹ nói riêng.

Trường Tiểu học Kim Đồng phường An Mỹ được xây dựng khang trang. Ảnh: X.P

Ông Trương Ngọc Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Mỹ cho biết, những năm qua đảng bộ phường rất quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Bên cạnh đồng hành với các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh và thành phố, phường cũng dành nhiều nguồn lực, huy động sức dân đầu tư cho hệ thống giao thông kiệt hẻm, vỉa hè và hạ tầng khác. Trong 5 năm, từ nguồn ngân sách phường, nhân dân đóng góp cùng với ngân sách thành phố hỗ trợ, địa phương đã sửa chữa, nâng cấp gần 2,5km đường giao thông, xây mới 3 nhà sinh hoạt khối phố, hệ thống trường học, y tế. Nhờ đó, đến nay các trường gồm Mầm non Hương Sen, Tiểu học Kim Đồng, THCS Lê Hồng Phong đều đạt chuẩn quốc gia; các tuyến phố Hùng Vương, Phan Châu Trinh được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, làm cơ sở để phường phấn đấu đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị trong những năm đến.

Cùng với hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế của phường An Mỹ trong nhiệm kỳ qua cũng để lại nhiều ấn tượng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 92,6%. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.839 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân hàng năm 18,6%, tăng 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ; riêng ngành thương mại - dịch vụ đạt 3.556 tỷ đồng, tăng 19,1%/năm và tăng 2,4 lần, cao hơn mức tăng trung bình của thành phố. Nông nghiệp trên địa bàn chuyển dần sang nông nghiệp đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Đáng chú ý, thu ngân sách của An Mỹ đạt hơn 42 tỷ đồng/năm, trong đó phường quản lý thu hơn 21 tỷ đồng, là một trong những địa phương có nguồn thu lớn nhất TP.Tam Kỳ.

Ý Đảng, lòng dân hòa quyện

Bí thư Đảng ủy phường An Mỹ - Trương Ngọc Hải chia sẻ, đầu nhiệm kỳ Đảng bộ phường An Mỹ có 19 chi bộ, sau khi sáp nhập khối phố theo chủ trương giảm xuống còn 14 chi bộ với 671 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, các chi bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, hạt nhân chính trị tại địa phương, đơn vị. Điều này đã giúp cho ý Đảng và lòng dân An Mỹ hòa quyện trong rất nhiều công việc của địa phương thời gian qua mà thể hiện rõ nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Câu chuyện bồi thường giải tỏa chưa bao giờ “dễ thở”, song đến nay phường An Mỹ cùng với thành phố đã tháo gỡ được “điểm nghẽn” đường N10 vốn tồn tại nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ và được nói trên rất nhiều diễn đàn từ thành phố đến tỉnh. Hơn 27.000m2 đất đã được thu hồi và 77 hộ dân chấp nhận giải tỏa trắng, tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng là một thành công lớn. Tương tự là con đường huyết mạch Điện Biên Phủ. Ít ai biết đằng sau con đường đẹp đẽ này là 90 hộ đã đồng lòng với chủ trương, sẵn sàng hy sinh quyền lợi khi nhường đất đai, nhà cửa, trong đó 64 hộ phải định cư nơi mới do giải tỏa trắng. Thiệt thòi đối với người dân không hề nhỏ song họ vẫn vui vẻ chấp nhận để làm đẹp thành phố.

Người dân An Mỹ đã đồng lòng, chung sức cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương vì mục tiêu xây dựng, phát triển quê hương. Gần như tất cả phong trào, từ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tuyến phố văn minh, giữ vững an ninh trật tự đến công tác an sinh xã hội, người dân đều hưởng ứng tích cực. Như trong công tác giảm nghèo, phường đã vận động nhận đỡ đầu 1 hộ cao tuổi, 3 cháu con hộ nghèo; hàng năm hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện trên địa bàn chỉ còn 3 hộ nghèo (6 nhân khẩu) song không thuộc đối tượng tác động thoát nghèo và 6 hộ cận nghèo (21 nhân khẩu).