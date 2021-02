Sedan Nhật “ngập tràn tính năng” giá 485 triệu đồng

(QNO) - Mitsubishi Motors Việt Nam giới thiệu mẫu xe Attrage phiên bản cao cấp nhất CVT với những nâng cấp tập trung vào tiện nghi và an toàn, trong khi giữ nguyên thiết kế và động cơ.

Attrage 2020 được Mitsubishi Motors Việt Nam giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 3.2020 với 2 phiên bản nâng cấp CVT và MT. Mẫu xe mang diện mạo mới theo phong cách thiết kế Dynamic Shield, bổ sung nhiều cải tiến về thiết kế nội, ngoại thất, nâng cấp tiện nghi.

Phiên bản Attrage CVT Premium có 7 cải tiến so với 2 phiên bản trước gồm hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế phía trước, tự động bật tắt đèn chiếu sáng phía trước, gạt mưa tự động, trang bị mâm hợp kim hai tông màu thiết kế mới.

CVT Premium là phiên bản cao cấp nhất của Attrage

Đầu tiên, Attrage CVT Premium được bổ sung thêm hàng loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái gồm hệ thống cân bằng điện tử (ASC) giúp duy trì khả năng điều khiển xe trong các điều kiện thời tiết bất lợi và những tình huống khẩn cấp, hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái dễ dàng điều khiển xe khi dừng, đỗ xe trên đường dốc, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) giúp tăng cường lực phanh cho người lái trong trường hợp đạp phanh khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho người và xe, chức năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế phía trước.

Attrage CVT Premium vẫn sở hữu nhiều trang bị an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, camera lùi...

Khung xe RISE giúp Attrage 2020 luôn duy trì tính an toàn ở mức tối ưu và giúp giảm tối đa trọng lượng xe. Cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao, khung xe RISE hạn chế tác động lên người bên trong xe khi có va chạm, đem đến sự vững chắc khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Attrage CVT Premium trang bị thêm các tiện nghi như cảm biến tự động bật tắt đèn chiếu sáng phía trước. Chức năng gạt mưa tự động bật tắt cần gạt mưa cũng như điều khiển tốc độ gạt mưa phù hợp. Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) hỗ trợ người lái dễ dàng kiểm soát tốc độ và giúp việc lái xe trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là trên cao tốc và các hành trình dài.

Nội thất của Attrage CVT Premium

Không gian nội thất của Attrage rộng rãi, có chiều dài lên đến 2.002mm. Khoang để hành lý của Attrage có dung tích 450 lít.

Attrage sở hữu động cơ 1.2L công nghệ MIVEC công suất 78 mã lực, mô-men xoắn 100 Nm, hộp số CVT INVECS. Khung xe RISE cấu tạo từ vật liệu nhẹ, giảm trọng tải giúp Attrage giảm lượng xăng tiêu thụ.

Ngoại hình của bản CVT Premium giống bản CVT với những trang bị đèn LED projector, đèn hậu LED, đèn định vị ban ngày LED cùng mâm kích thước 15 inch. Phiên bản CVT Premium của Attrage trang bị mâm hợp kim 2 tông màu thiết kế mới. Tương tự, nội thất hai bản CVT và CVT Premium cũng có nhiều điểm chung như ghế bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch, điều hoà tự động, đề nổ bằng nút bấm...

Xe có giá 485.000.000 đồng với 3 màu sắc lựa chọn là xám, đỏ và trắng. Các bản Attrage CVT và MT có giá lần lượt là 460 triệu và 375 triệu đồng.