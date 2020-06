20 chuyên gia nước ngoài sẽ đến làm việc tại Hội An

Sáng 11.6, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị đón 20 chuyên gia, nhân viên kỹ thuật cao từ các nước vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Nam Hội An.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Hội An đề xuất được thực hiện cách ly tại chỗ trong khu cách ly của công ty với cam kết sẽ chấp hành các quy định về cách ly y tế, có sự giám sát của Sở Y tế, lực lượng công an và chính quyền địa phương. Đoàn công tác đề nghị công ty phải có kế hoạch cụ thể về việc chuẩn bị khu cách ly, các điều kiện cần thiết như đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý môi trường, kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe…

Ông Nguyễn Văn Văn cho biết, Sở Y tế sẽ tích cực hỗ trợ đơn vị và xây dựng quy chế phối hợp để trình UBND tỉnh ban hành nhằm bảo đảm cho công tác đón tiếp, cách ly y tế an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nhiều nước trên thế giới như hiện nay.