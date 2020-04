22 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Khỏi bệnh về nước, 2 du khách Anh hẹn gặp lại Đà Nẵng

QUẾ LÂM | 11/04/2020 - 10:10

(QNO) - "See you in Danang - Hẹn gặp lại bạn tại Đà Nẵng" là lời chào của 2 du khách người Anh (bệnh nhân Covid-19 số 22 và 23) vừa hoàn thành điều trị, chính thức lên máy bay rời Đà Nẵng về nước sáng 10.4.