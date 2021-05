Bắc Trà My chú trọng phòng dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Huyện Bắc Trà My có 362 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, gồm 254 thí sinh của Trường THPT Bắc Trà My và 108 thí sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa; không có thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên. Các thí sinh sẽ dự thi tại hội đồng thi đóng tại Trường THPT Bắc Trà My trong hai 2 ngày (7 và 8.7).

Theo ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT huyện Bắc Trà My năm 2021, công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ thi đang được triển khai căn bản. Từ nay đến thời điểm thi, huyện hỗ trợ ăn, ở cho thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ôn tập kiến thức; khuyến cáo thí sinh và người thân không đi đến vùng có dịch Covid-19, hạn chế nguy cơ lây bệnh…; triển khai nghiêm ngặt thông điệp “5K” của Bộ Y tế tại địa điểm thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.