Bàn giao khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

Công an tỉnh triển khai lực lượng tham gia phòng chống Covid-19

QUỐC HUY - HOÀNG VŨ | 17/03/2020 - 08:55

Sáng 16.3, Công an Quảng Nam tổ chức triển khai lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Hội An. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh dự và trực tiếp giao nhiệm vụ.