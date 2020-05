Bảo đảm tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận người Việt từ Đài Loan về cách ly tại Quảng Nam

(QNO) - Theo dự kiến, sẽ có 343 người Việt Nam trở về từ Đài Loan được tiếp nhận, tổ chức cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình) vào ngày mai 29.5. Mọi công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cũng như các điều kiện phục vụ cách ly tập trung đã được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chiều 28.5, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đơn vị đang phối hợp xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly cho hơn 300 người Việt Nam trở về từ Đài Loan tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình).

Ông Văn cho hay, trước đó, Sở Y tế nhận được thông báo bằng văn bản của Quân khu 5 về chuyến bay từ Đài Loan về TP.Đà Nẵng dự kiến hạ cánh vào chiều hôm nay 29.5. Chuyến bay này được báo cáo sẽ đưa hơn 300 hành khách người Việt Nam từ Đài Loan về, trong đó có 141 phụ nữ mang thai. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết về tiếp nhận cách ly y tế với chuyến bay này.

Hôm 27.5, Sở Y tế đã ban hành quyết định điều động nhân lực y tế tham gia làm việc tại các khu cách ly tập trung với 15 cán bộ y tế (7 cán bộ từ Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và 8 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Đồng thời, Sở Y tế cũng chủ động làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng và Cảng vụ hàng không miền Trung về thủ tục, phương án đón tiếp. TP.Đà Nẵng chịu trách nhiệm khám sàng lọc và bàn giao tại chỗ để đưa về khu cách ly tập trung.