Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận hơn 150 đơn vị máu

(QNO) - Sáng nay 19.4, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tổ chức “Hiến máu tình nguyện mùa Covid”. Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu tình nguyện.

Y bác sĩ lấy mẫu máu để kiểm tra. Ảnh: M.L

Hơn 200 đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ và chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tham gia hoạt động hiến máu với tinh thần tích cực, khẩn trương; đồng thời chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đã 9 lần tham gia hiến máu tình nguyện, chiến sĩ Nguyễn Nhật Thành (23 tuổi) chia sẻ: “Hiến máu trong đại dịch Covid-19 càng mang nhiều ý nghĩa, hy vọng rằng máu của mình sẽ giúp phục hồi, giành lại sự sống cho một bệnh nhân nào đó”.

Theo Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện rất khan hiếm. Công tác chuẩn bị được quan tâm, chú trọng chu đáo từng khâu. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tổ chức lấy máu một cách an toàn, đảm bảo tính nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.L

“Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu đợt này đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, như mệnh lệnh từ trái tim của chính bản thân mỗi đồng chí trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp: hiến máu cứu người. Qua đó sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, chung tay cùng các cấp ngành “đánh nhanh - thắng nhanh” đại dịch” - Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh cho biết.

Kết thúc đợt hiến máu đã thu được hơn 150 đơn vị máu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận. Được biết trong tháng 4 này, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động phong trào “Tình nguyện hiến máu mùa Covid” trong toàn lực lượng và sẽ tổ chức thành nhiều đợt trong tháng.