Buộc cách ly tập trung người từng đến 12 địa điểm tại Hội An và Đà Nẵng

(QNO) - Ngay sau khi phát hiện một trường hợp sinh sống ở Hội An và làm việc tại Đà Nẵng mắc Covid-19 (BN2982), UBND tỉnh có văn bản yêu cầu truy vết, cách ly các trường hợp liên quan.

Quán bánh canh Bà Quýt buộc đóng cửa để phòng chống dịch. Ảnh: FBNV

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán đối với các địa điểm tại Hội An có liên quan đến yếu tố dịch tễ của BN2982, bao gồm: shop Con Cưng (đường Hai Bà Trưng); quán ốc Phố cổ (đường Lý Thái Tổ); quán karaoke Nam Bảo; quán bánh canh Bà Quýt (đường Thanh Hóa); tiệm sữa Tuti Hội An.

Cùng với đó, thực hiện cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 (F1) và người có đến, ở, về từ các địa điểm sau từ ngày 27.4 đến nay:

Shop Con Cưng (đường Hai Bà Trưng, Hội An); khách sạn Phú An (đường 2.9, quận Hải Châu, Đà Nẵng); karaoke Đảo Xanh (Khu Đảo Xanh gần cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng); bar New Phương Đông (Đà Nẵng); karaoke TK (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng); quán ốc Phố cổ (đường Lý Thái Tổ, Hội An); karaoke Nam Bảo (Hội An); quán bánh canh Bà Quýt (đường Thanh Hóa, Hội An); khách sạn Phú An (đường 2.9, quận Hải Châu, Đà Nẵng); tiệm sữa Tuti Hội An; Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đối với trường hợp có liên quan khác cần thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất và thực hiện tự theo dõi sức khỏe.