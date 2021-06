Can thiệp kịp thời trường hợp vỡ túi phình mạch máu não

(QNO) - Một trường hợp đột quỵ xuất huyết não do vỡ túi phình mạch máu não, đe dọa tính mạng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam can thiệp thần kinh cấp cứu kịp thời. Sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Ê-kíp sau can thiệp thành công trường hợp vỡ túi phình động mạch não. Ảnh: BVCC

Người nhà bệnh nhân L.V.D. (nam, 46 tuổi, trú huyện Thăng Bình) cho biết, bệnh nhân đang ngủ thì đột ngột gồng cứng người, trợn mắt, sùi bọt mép, mất ý thức. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến BVĐK Quảng Nam.

Qua chụp cắt lớp vi tính sọ não, cho thấy bệnh nhân có tình trạng xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não giữa bên phải.

Nhận định đây là một ca bệnh khó và phải xử lý can thiệp cấp cứu, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo; Khoa Nội tim mạch, ê-kíp can thiệp tim mạch BVĐK Quảng Nam đã hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy và tiến hành can thiệp.

Sau hơn một giờ thủ thuật, các bác sĩ đã can thiệp thành công, túi phình được nút tắc hoàn toàn. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, không yếu liệt và đang hồi phục tốt.

Theo ThS.BS. Nguyễn Quốc Thái (Khoa Nội Tim mạch), phình động mạch não là các vùng yếu, lồi ra ở thành mạch. Vỡ túi phình gây xuất huyết khoang dưới nhện hay trong não là trường hợp cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Khoảng 25% bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ và 25% tử vong trong vòng 6 tháng. Sau vỡ túi phình, nguy cơ vỡ lại khá cao, từ 8 - 23% trong 72 giờ đầu. Hậu quả vỡ túi phình tái phát là rất nặng với tỷ lệ tử vong lên đến 60%.

Phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm góp phần giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng. Các yếu tố nguy cơ có túi phình cần tầm soát, theo dõi là người lớn tuổi, huyết áp cao, hút thuốc lá, dị dạng mạch máu não, gia đình có người bị túi phình… Cần lưu ý triệu chứng khi túi phình vỡ: đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lơ mơ… để đến bệnh viện để được điều trị sớm nhất.

Được biết, đội ngũ can thiệp tim mạch của BVĐK Quảng Nam đã triển khai thực hiện thành công các kỹ thuật can thiệp thần kinh để điều trị các bệnh lý mạch máu não, đột quỵ cấp…