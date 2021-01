Can thiệp thành công trường hợp dị dạng mạch máu não nguy hiểm gây biến chứng

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa can thiệp thành công một trường hợp dị dạng mạch máu não nguy hiểm gây biến chứng xuất huyết não.

Được sự hỗ trợ của các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), Đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã can thiệp thành công một trường hợp dị dạng mạch máu não nguy hiểm gây biến chứng xuất huyết não.

Theo đó, bệnh nhân nữ 40 tuổi (Quảng Bình) nhập viện ngày 12.1 vì co giật và sụt giảm tri giác. Kết quả phim CT scan và MRI sọ não tại Khoa Cấp cứu có biểu hiện phù, xuất huyết não vùng thái dương bên trái.

Bệnh nhân nhập Khoa Nội tim mạch để chụp mạch máu não, được điều trị can thiệp tắc vị trí dò bằng coils và bằng hạt nhựa. Kết quả chụp kiểm tra sau can thiệp nhận thấy tắc hoàn toàn các nhánh dò từ động mạch cảnh ngoài vào xoang sigma. Qua 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã xuất viện, sức khỏe ổn định và hoàn toàn không để lại di chứng.

Đối với các trường hợp như trên có 3 phương pháp điều trị: can thiệp nút mạch, phẫu thuật, tia xạ. Trong đó can thiệp nút mạch là lựa chọn hàng đầu do tính hiệu quả cao và ít xâm lấn nhất trong các phương pháp. Điều trị bảo tồn cũng là một lựa chọn đối với trường hợp dò động mạch màng cứng type 1 (không có dòng chảy ngược vào tĩnh mạch vỏ não) và không có triệu chứng lâm sàng.

Từ 3 năm nay, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam triển khai can thiệp mạch máu não một cách thường quy như: can thiệp lấy huyết khối trong đột quỵ cấp, xử trí các trường hợp phình động mạch não, dị dạng, thông động tĩnh mạch não… Kết quả đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch.