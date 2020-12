Cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa có quyết định chọn ngày 27.12 là Ngày thế giới phòng, chống dịch bệnh. Với những diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới về dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ là đợt cao điểm đẩy mạnh hoạt động phòng chống Covid-19 để đảm bảo người dân được hưởng dịp Tết Nguyên đán an toàn.

Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí về bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Ảnh: X.H

Sáng 23.12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị tiếp tục đưa ra những biện pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các địa phương.

Lo ngại về biến chủng vi rút mới

Ngoài việc duy trì các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới, Quảng Nam luôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Quảng Nam đang thực hiện cách ly tập trung hơn 500 công dân tại các cơ sở cách ly của quân đội và một số cơ sở lưu trú thực hiện thu phí. Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, công tác tiếp đón và cách ly đối với người nhập cảnh được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, tránh trường hợp có ca bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Mới đây, 67 lưu học sinh Lào được tiếp nhận cách ly tập trung đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin, biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 tại Anh đang làm giới khoa học quan ngại. “Biến chủng này làm tăng khả năng bám dính của vi rút với tế bào vật chủ, đột biến trên vùng gene N501Y của vi rút corona. Theo ước tính, biến chủng có khả năng làm tăng tốc độ lây truyền lên tới 70% - đây là điều hết sức quan ngại” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nhiều nước tiến hành phong tỏa với Anh, không tiếp nhận các chuyến bay, công dân Anh hay các hình thức khác nhập cảnh Anh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện chưa phát hiện chủng vi rút có vùng đột biến này. Ngành y tế Việt Nam đã giải trình tự gene trên toàn bộ mẫu và tới đây Bộ Y tế chỉ đạo các viện Trung ương tăng cường giải trình tự gene của các mẫu bệnh phẩm, đặc biệt khu vực châu Âu và ở các nước có biến chủng này để xem khả năng lây truyền thế nào, khả năng xâm nhập vào Việt Nam ra sao.

Cùng với lo lắng về biến chủng vi rút mới, sự biến đổi của thời tiết cũng là lý do khiến dịch bệnh sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu nếu không có biện pháp phòng chống và kiểm soát chặt chẽ. “Cần tăng cường và quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống. Kể từ thời điểm này, Bộ Y tế quyết định đưa phòng chống Covid-19 thành đợt cao điểm từ nay đến cuối năm để đảm bảo người dân được hưởng tết an lành” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Trong khi đó, TS.Kidong Park - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang phức tạp, do đó trong thời gian đợi thử vắc xin, Việt Nam vẫn phải cảnh giác với việc dịch bệnh bùng phát trở lại. Do đó, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn khả năng lây nhiễm, bùng phát các dịch bệnh trong cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát người nhập cảnh

Yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh hợp pháp và trái phép, Bộ Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, đặc biệt tỉnh có vùng biên kiểm soát nghiêm ngặt. Bộ Y tế đề nghị ban chỉ đạo các địa phương có biên giới cần quan tâm, bảo vệ, ngăn chặn ca xâm nhập trái phép vào Việt Nam, tăng cường triệt để trong quản lý cách ly người nhập cảnh hợp pháp.

Với các trường hợp nhập cảnh theo yêu cầu của Chính phủ được phép cách ly tại nhà (ngoại giao, công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư...) thì chỉ được cách ly tại nhà/nơi lưu trú đủ điều kiện sau khi địa phương kiểm tra. Ngoài ra, cần đầu tư, tăng cường năng lực xét nghiệm, đẩy mạnh giám sát, xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ. Đặc biệt thời điểm này nhiều bệnh lây qua đường hô hấp, triệu chứng giống Covid-19 nên tất cả trường hợp này vào viện phải xét nghiệm.

Tại Quảng Nam, hiện nay tất cả cơ sở y tế đều đưa công tác phòng, chống dịch lên mức cao nhất. Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện tất cả cơ sở y tế đều được yêu cầu thực hiện theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. Theo đó, ngoài thực hiện nghiêm túc việc tiếp đón, sàng lọc, khám bệnh, phân loại, cách ly người bệnh khi đến khám, chữa bệnh theo quy định, các bệnh viện đều chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra, Sở Y tế đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế ở tất cả cơ sở y tế, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi ngờ nhiễm Covid-19, phát hiện nhanh trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện, nhiều nơi trước khi phát hiện bị nhiễm bệnh... Đối với năng lực xét nghiệm tại địa phương, ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cho biết, hiện nay trung tâm đã kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ dàn máy và sinh phẩm vật tư xét nghiệm.