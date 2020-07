Cấp cứu thành công bệnh nhân bị chấn thương bụng kín

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam vừa tiếp nhận trường hợp bà Nguyễn Thị Lộc (49 tuổi, xã Quế Châu, Quế Sơn) trong tình trạng sốc, mất máu, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch và huyết áp không đo được, đe dọa tính mạng. Theo người nhà, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, vùng bụng đâm trực diện vào thùng sau xe công nông đậu trên đường.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt “báo động đỏ” tham gia cấp cứu bệnh nhân. Tại Khoa cấp cứu, bệnh nhân được xử lý nâng huyết áp, truyền máu. Bệnh viện huy động các phiên trực có liên quan và bác sĩ có kinh nghiệm tập trung hội chẩn khẩn để chuyển bệnh nhân mổ cấp cứu. Bệnh nhân vừa được mổ vừa hồi sức.

Ghi nhận trong ca mổ: bệnh nhân mất 2.500ml máu, tổn thương gần như toàn bộ mạc treo ruột non. Các bác sĩ xử lý cầm máu, cắt 2,5m ruột non, giữ được 80cm ruột non còn lại. Bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu trước và trong mổ. Đây là ca mổ phức tạp, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết mình và cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân. Đến nay, sức khỏe bà Nguyễn Thị Lộc đã tạm ổn định, huyết động về giới hạn bình thường.