Quảng Nam đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ khá cao. Việc chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng là điều cần thiết trong thời điểm này.

Trẻ em là đối tượng dễ mắc phải các bệnh mùa nắng nóng. Ảnh: X.H

Không chủ quan

Theo quan sát của chúng tôi tại các phòng khám tư nhân, số lượng bệnh nhi tìm đến vì các triệu chứng bệnh da liễu hoặc hô hấp đang bắt đầu gia tăng. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Nam cho biết, hiện tại các bệnh theo mùa tại bệnh viện vẫn chưa có dấu hiệu gia tăng. Lý do được đưa ra, người dân sợ ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không đưa trẻ đến các nơi đông đúc như bệnh viện. Nếu thời điểm này so với các năm, lượt người đến khám và điều trị do bệnh mùa hè tại các cơ sở y tế đều ở mức cao, đơn cử như số bệnh nhi nhập viện điều trị nội trú mỗi ngày tại Bệnh viện Sản - Nhi đều xấp xỉ 100 trường hợp, tổng số ca khám bệnh cũng nằm ở mức từ 150 - 200 ca/ngày, các khoa, phòng luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân thì hiện tại, số lượng này đã giảm hơn một nửa.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm như hiện nay, việc sốc nhiệt hoặc đột quỵ rất dễ xảy ra. Hầu hết những người phải đi ngoài trời nắng nhiều hoặc người có tiền sử huyết áp cao, tim mạch, thiếu máu não… Do vậy, trong những ngày nắng nóng, khi ra ngoài trời lúc nhiệt độ tăng cao, không chỉ đề phòng sốc nhiệt mà còn phải trang bị bảo hộ để hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của tia cực tím, hay còn gọi là tia UV. Cùng với đó, việc phòng các bệnh mùa nắng nóng bằng các biện pháp cho trẻ em là điều cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, dù năm nay các bệnh theo mùa chưa có dấu hiệu phát triển, nhưng để chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm bùng phát trong mùa hè, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng các cấp chủ động giám sát để có biện pháp dự phòng tích cực, phối hợp công tác điều trị, khống chế không để lây lan thành dịch. Bên cạnh việc nâng cao ý thức phòng chống bệnh Covid-19, việc tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức để người dân hình thành ý thức vệ sinh phòng, chống dịch bệnh mùa hè cũng được nâng cao, nhất là đối với trẻ em. Đơn cử như bệnh tiêu chảy thường gặp ở trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi; tay - chân - miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi (chiếm 91%); quai bị thường gặp ở lứa tuổi thanh - thiếu niên; thủy đậu thường gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi (chiếm 90%); viêm não Nhật Bản thường gặp ở trẻ từ 3 - 5 tuổi. Vì vậy, người lớn cần chủ động phòng bệnh cho trẻ.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Hiện nay bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết chưa có vắc-xin phòng ngừa, còn bệnh cúm đã có vắc-xin nhưng không nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia, nên việc phòng bệnh cho trẻ phụ thuộc vào ý thức của mỗi gia đình. Theo khuyến cáo từ ngành y tế, để đối phó với mùa nóng, hiện nay các bậc cha mẹ nên chú ý vấn đề đầu tiên là phải cho trẻ uống nhiều nước, tránh uống nước đá vì rất dễ gây viêm họng. Trời oi bức, sử dụng máy lạnh nên để nhiệt độ vừa phải và không cách biệt với nhiệt độ bên ngoài nhiều quá. Ngoài ra, gia đình nên chú ý, thời tiết nắng nóng dễ làm thức ăn bị ôi thiu, gây ngộ độc thực phẩm hoặc các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Quan trọng nhất vẫn là chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt cho trẻ, rửa tay thường xuyên và hạn chế ăn các thức ăn ngoài đường phố.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, đối với bệnh lây qua đường máu như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản cần biện pháp chung của cộng đồng là vệ sinh môi trường, dọn dẹp phế thải, loại trừ các ổ bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi, khi ngủ nằm màn. Đối với bệnh lây theo đường hô hấp như cúm, rubela… cần đeo khẩu trang phòng hộ khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Để tăng cường khả năng miễn dịch, biện pháp chủ động và hiệu quả là tiêm vắc xin phòng bệnh. Ngoài ra, cần thực hiện ăn uống hợp lý về dinh dưỡng, chọn mua thực phẩm tươi sạch; không ăn thức ăn ôi thiu, quá hạn sử dụng; thức ăn nấu chín phải được bảo quản hợp vệ sinh; không ăn tiết canh, gỏi, nem chua, uống nước lã; rửa tay với nước sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đối với các trường học cần xây dựng kế hoạch chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, báo cho y tế địa phương để áp dụng các biện pháp phù hợp; liên hệ chặt chẽ với phụ huynh để phối hợp giám sát, theo dõi sức khỏe học sinh.