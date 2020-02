Chủ động tầm soát dịch bệnh corona

Trước những diễn biến khó lường và ngày càng phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, các cấp ngành của tỉnh đang nỗ lực, khẩn trương tiến hành các biện pháp chủ động tầm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, tránh tác động và gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, cộng đồng.

Xây dựng kịch bản ứng phó

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 2.2, cả nước đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm vi rút corona, trong đó có 2 trường hợp người Trung Quốc đã điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và 5 người Việt Nam. Riêng tại Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện nay, mặc dù các cơ quan chức năng chưa phát hiện ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona nhưng nguy cơ lây nhiễm được dự lường rất cao. Vì thế, cùng với chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương cấp hóa chất, vật tư về các bệnh viện, trung tâm y tế huyện và thành lập 2 đội phản ứng nhanh (mỗi đội 10 người), Sở Y tế cũng đồng thời chỉ đạo giám sát, hướng dẫn xử lý các trường hợp có yếu tố dịch tễ vào các cơ sở y tế hoặc tại cộng đồng.

Phân tuyến bệnh viện tiếp nhận các ca nghi nhiễm corona

Bên cạnh chỉ đạo các hoạt động ứng phó, phòng chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cũng đã phân các tuyến bệnh viện tiếp nhận các ca bệnh có dấu hiệu nghi ngờ về corona. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận các bệnh nhân của TP.Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My và Bắc Trà My; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận khu vực Núi Thành và một số địa phương của Quảng Ngãi; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, gồm các huyện Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang và Nông Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình), Bệnh viện Đa khoa Hội An tiếp nhận các ca bệnh trong khu vực TP.Hội An.