Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Khẩn trương xét nghiệm Covid-19 diện rộng tại Hội An

(QNO) - Sáng nay 5.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An và sở ngành liên quan về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Q.T

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo TP.Hội An cho biết, địa phương đã cách ly tập trung 62 trường hợp F1 tại 4 cơ sở; theo dõi, cách ly tại nhà 439 trường hợp F2 có liên quan đến các ca dương tính với Covid-19. Từ ngày 29.4 đến nay, thành phố lấy 83 mẫu xét nghiệm, trong đó 82 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính - Bộ Y tế chưa công bố (vợ bệnh nhân 2982).

Sau khi nghe địa phương và các ngành báo cáo tình hình phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao công tác khoanh vùng, truy vết của chính quyền TP.Hội An nhằm kiểm soát cơ bản tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong những ngày qua.

Đồng chí Lê Trí Thanh khảo sát công tác phòng chống dịch tại chợ Hội An. Ảnh: Q.T

Đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý, tình hình đợt dịch lần này sẽ rất khác với các lần trước do nhiều nước láng giềng trong khu vực hiện cũng bị tác động nặng, chủng Covid-19 tiếp tục biến đổi khó lường. Do đó đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An tuyệt đối không được chủ quan, lơ là bởi có thể vẫn còn mầm bệnh hoặc trường hợp F1, F2 lọt ngoài cộng đồng.

“Hội An phải nhanh chóng kích hoạt tổ giám sát cộng đồng, rà soát lại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố. Yêu cầu và giám sát cộng đồng tuân thủ chặt chẽ quy tắc 5K, nhất là đeo khẩu trang. Tăng cường quản lý khu cách ly tập trung kể cả của quân sự lẫn dân sự, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào trong việc tiếp nhận, vận hành” - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Clip Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khảo sát công tác phòng chống dịch tại Hội An:

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam khẩn trương phối hợp với UBND TP.Hội An chọn một số khu vực đông dân cư, đông du khách hoặc gần khu cách ly tập trung có thu phí để tiến hành xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng.

Sở VH-TT&DL nhanh chóng ban hành quy chế quản lý khu cách ly tập trung có thu phí. Khách hoàn thành thời gian cách ly tập trung phải hợp đồng xe riêng để đưa về nhà, công ty lữ hành đưa khách nhập cảnh phải chịu trách nhiệm về lộ trình di chuyển của các trường hợp này sau khi rời khu cách ly.

Khảo sát một khu cách ly tập trung có thu phí tại Hội An. Ảnh: Q.T

Về lịch học trở lại của học sinh Hội An, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, trước mắt sở sẽ chỉ đạo ngành giáo dục Hội An khởi động lại việc dạy và học trực tuyến. Việc học online tại Hội An thuận lợi hơn các địa phương khác bởi hạ tầng, thiết bị hỗ trợ của nhà trường và phụ huynh, học sinh đều khá đầy đủ. Giáo viên, học sinh không đến trường nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Dịp này, đồng chí Lê Trí Thanh đến khảo sát công tác phòng chống dịch tại chợ Hội An và 2 khách sạn là khu cách ly tập trung có thu phí trên địa bàn thành phố.

Có 791 người thuộc tuyến đầu chống dịch tại Hội An đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết sẽ sớm phân bổ thêm 1.000 liều để ưu tiên cho các lực lượng tại Hội An phục vụ công tác chống dịch.