Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Phải có phương án thành lập bệnh viện dã chiến

(QNO) - Sáng nay 14.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban điều trị và Tiểu ban cách ly, phòng chống Covid-19 tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tiểu ban điều trị và Tiểu ban cách ly, phòng chống Covid-19 tỉnh. Ảnh: X.H

Hiện nay toàn tỉnh có 71 điểm tiếp nhận cách ly tập trung, khả năng đảm bảo cách ly cho hơn 9.100 người; trong đó ở cấp tỉnh có 3 điểm, tiếp nhận hơn 1.200 người. Tại các khu cách ly, lực lượng công an, quân sự, dân quân phối hợp phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ, chu đáo; thường xuyên theo dõi, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch; kiểm tra, đo thân nhiệt hằng ngày và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Từ ngày 25.7, Quảng Nam đã lấy hơn 34.500 mẫu xét nghiệm.

Đối với công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, theo Tiểu ban điều trị Covid-19, từ ngày 25.7 đến sáng 14.8, Quảng Nam có tổng cộng 85 bệnh nhân dương tính, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị cho biết, việc thiếu nguồn nhân lực lấy mẫu xét nghiệm cũng như nhân lực hồi sức cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở điều trị Covid-19 đang là vấn đề của Quảng Nam.

Quảng Nam hiện có 71 điểm cách ly tập trung. Ảnh: X.H

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng yêu cầu công an, quân sự tập trung quyết liệt trong thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn. Các ngành chuẩn bị sẵn sàng các phương án nếu bệnh nhân tăng cao, sau khi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam) đã tăng hết mức công suất.

"Phải có phương án thành lập bệnh viện dã chiến (dự kiến tại Thăng Bình) trên cơ sở sự hỗ trợ tích cực từ Quân khu 5 cùng sự tham gia của Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình; đồng thời có phương án vận hành bệnh viện dã chiến" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu, thời gian tới cần tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch. Sở Y tế cần có kế hoạch cụ thể về việc thành lập hai khu dã chiến phục vụ lực lượng y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân cũng như có kế hoạch đào tạo nhân lực trong thời gian tới. Đồng thời cần siết chặt quản lý các chốt kiểm soát, đặc biệt tại các chốt đường bộ và biên giới.