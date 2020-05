Chuẩn bị chu đáo, an toàn khu cách ly người Việt Nam về từ Đài Loan

(QNO) - Sáng nay 29.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát lần cuối công tác chuẩn bị ở khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (Thăng Bình) trước khi tiếp nhận cách ly hơn 300 người Việt Nam về từ Đài Loan vào chiều nay.

Một khu vực được chọn làm nơi cách ly các công dân về từ Đài Loan. Ảnh: PHAN VINH

Được biết, trong số hơn 300 người Việt về từ Đài Loan có 243 phụ nữ đang mang thai, 5 trường hợp có hộ chiếu ngoại giao/công vụ và một số trường hợp đặc thù theo đề nghị của phía Đài Loan. Ngoài ra, trong số này còn có 1 người đang bị ung thư tụy, đối với trường hợp này, Sở Y tế TP.Đà Nẵng sẽ bố trí xe đưa bệnh nhân và người nhà đến điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Theo đó, tại điểm đón tiếp và phân luồng người cách ly tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải bố trí 20 xe 24 chỗ vận chuyển người và 4 xe tải (2,5 tấn) vận chuyển hành lý, đồng thời, Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng dẫn đoàn đưa tất cả công dân từ sân bay về bố trí cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung phòng trước các tình huống ngoài kế hoạch. Ảnh: PHAN VINH

Dãy nhà N11 của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V được bố trí đảm bảo chỗ ở cho công dân cách ly với quy mô 4 người/1 phòng, giường cách giường 2m. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và lực lượng phục vụ được bố trí ở riêng biệt, xa các phòng ở cách ly.

Mời bạn đọc xem clip:

Về công tác phục vụ cho người cách ly, tiêu chuẩn tiền ăn 80 nghìn đồng/người/ngày, trong 14 ngày. Người cách ly được sử dụng quân trang tại chỗ của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Ngoài ra, các nhu yếu phẩm khác như khăn mặt, nước uống và các vật chất thiết yếu khác tại khu cách ly tập trung được đảm bảo 40 nghìn đồng/người/ngày.

Đại diện Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh đi kiếm tra lần cuối các phòng ở cho công dân về từ Đài Loan. Ảnh: PHAN VINH

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh sẽ đảm bảo thông tin liên lạc và mạng internet, các phương tiện nghe, nhìn, báo chí phục vụ công dân trong thời gian cách ly tại khu vực tiếp nhận.

UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo Công an huyện tổ chức tuần tra, canh gác đúng quy định, đảm bảo an ninh, không để xảy ra các hiện tượng trộm cắp, gây mất trật tự khu vực cách ly, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng trong khu vực phòng thủ thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05.9.2019 của Chính phủ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn và điểm cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Công tác y tế cá nhân phải chuẩn bị sẵn sàng trước vì 15 giờ 40 phút máy bay hạ cánh xuống sân bay, phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển và ổn định cách ly. Đồng thời, chúng ta cũng phải phòng trước nhiều trường hợp không nằm trong kế hoạch có thể xảy ra, ví dụ, những trường hợp đặc biệt như các chuyên gia, người có hộ chiếu ngoại giao, nếu họ có yêu cầu cách ly nơi khác để phục vụ công việc thì phải tính đến nơi nào”.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, công dân cách ly tại Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân V sẽ được phục vụ tốt nhất, an toàn nhất. Ảnh: PHAN VINH

Sau khi hết thời gian cách ly theo quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chủ trì phối hợp giải quyết các thủ tục, giấy tờ, tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh sử dụng phương tiện của địa phương để đưa công dân ra các bến xe, ga tàu, sân bay gần nhất theo đăng ký của công dân để đưa công dân về nơi cư trú, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày nữa.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho hay: “Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị từ con người, vật chất, trang thiết bị y tế đã sẵn sàng tiếp nhận người trở về từ Đài Loan tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V. Chúng tôi đảm bảo rằng, khi cách ly tại đây, công dân sẽ được phục vụ tốt nhất, an toàn nhất”.