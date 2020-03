[Covid-19] - Ngày 16.3: Ý thêm 368 ca tử vong, 3.590 người nhiễm mới

Khu du lịch biển Hội An thành khu lưu trú an toàn cho du khách nước ngoài

VĨNH LỘC | 15/03/2020 - 20:17

(QNO) - Khu du lịch biển Hội An (Hoi An Beach Resort) đã trở thành khu lưu trú an toàn cho người nước ngoài. Việc này thể hiện sự trân trọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với du khách quốc tế trong thời gian du lịch, công tác đến Hội An.