Cứu sống 2 trường hợp bít tắc đường thở, vỡ túi phình động mạch não

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam vừa phẫu thuật thành công một trường hợp có khối u hạ họng - thanh quản lớn, gây bít tắc đường thở vô cùng khó và hiếm gặp ở bệnh nhi; can thiệp nội mạch thành công cho một ca vỡ túi phình động mạch não.

Nhóm bác sĩ BVĐK Quảng Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp can thiệp cho bệnh nhân vỡ túi phình động mạch não. Ảnh: C.N

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng khoa Tai mũi họng BVĐK Quảng Nam cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp có khối u hạ họng - thanh quản lớn, gây bít tắc đường thở vô cùng khó và hiếm gặp tại bệnh nhi.



Bệnh nhi Hồ Thị Phước Y. (7 tuổi, thôn Trà Huỳnh, xã Sông Trà, Hiệp Đức, người đồng bào Mơ Nông) khởi phát bệnh với khối u vùng hạ họng đã hơn 3 tháng, kích thước 5 x 7cm ngày càng lớn dần, gây nuốt nghẹn, nuốt khó, khó thở dữ dội.

Chiều 26.1 bệnh nhi nhập Khoa Tai mũi họng và được làm các xét nghiệm tiền phẫu để lên kế hoạch mổ chương trình. Tuy nhiên khối u quá lớn, gây bít tắc toàn bộ đường thở không thể tiến hành đặt nội khí quản gây mê.

Bác sĩ Tiên nói: “Trong giây phút cân não với tình trạng khó thở ngày càng nhiều và điều kiện gia đình quá khó khăn, chúng tôi quyết định mổ gây tê tại chỗ bằng tư thế ngồi và chuẩn bị mọi phương tiện máy móc, con người sẵn sàng cấp cứu nếu tình huống xấu nhất có thể xảy ra. May mắn cho gia đình cháu bé và ê-kíp là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, ê-kíp đã lấy trọn khối u”.

Bác sĩ Tiên cho biết thêm, đây là trường hợp có khối u to và hiếm gặp ở bệnh nhi nhỏ tuổi, vị trí khối u nằm ngay vùng đường thở, bệnh nhân đến khi triệu chứng nuốt khó và khó thở dữ dội, nếu không kịp thời điều trị tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hiện tại bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại Khoa Tai mũi họng BVĐK Quảng Nam.

* Trước đó, ngày 23.1, BVĐK Quảng Nam đã điều trị can thiệp nội mạch thành công cho một ca vỡ túi phình động mạch não.

Bệnh nhân nam (52 tuổi) nhập viện vì đột ngột lơ mơ, đau đầu dữ dội. Kết quả chụp CT não cấp cứu phát hiện xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não ở động mạch thông trước. Bệnh nhân đã được hội chẩn, thống nhất điều trị can thiệp nội mạch bằng cách dùng vòng xoắn (coil) để gây tắc túi phình nhằm làm ngưng chảy máu cũng như ngừa vỡ túi phình tái phát.

Ê-kíp can thiệp mạch não của Khoa Tim mạch với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành can thiệp nội mạch cho bệnh nhân. Kết quả can thiệp thành công, túi phình đã được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi tuần hoàn mạch máu não, ngăn chặn túi phình vỡ. Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, giảm đau đầu và hoàn toàn không yếu liệt.

Theo ThS-BS. Nguyễn Quốc Thái (Khoa Tim mạch), phình động mạch não là các vùng yếu, lồi ra ở thành mạch. Vỡ túi phình gây xuất huyết khoang dưới nhện hay trong não, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Khoảng 25% bệnh nhân chết trong vòng 24 giờ và 25% chết trong vòng 6 tháng. Phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm giúp giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Các yếu tố nguy cơ xuất hiện túi phình cần tầm soát, theo dõi là: cao tuổi, tăng huyết áp, hút thuốc lá, dị dạng mạch máu ở não hoặc cơ quan khác, gia đình có người bị túi phình… Cần lưu ý triệu chứng khi túi phình vỡ: đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lơ mơ… để đến bệnh viện sớm nhất.