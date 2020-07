Cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu não cấp

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn H. (62 tuổi, xã Đại Quang, Đại Lộc) bị nhồi máu não cấp.

Bác sĩ can thiệp tái thông mạch máu cho bệnh nhân. Ảnh: T.H

Lúc 9 giờ 30 ngày 6.7, ông Nguyễn H. đột ngột bị liệt nửa người và nói khó. Ngay sau đó, người nhà phát hiện và đưa đến BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp. Các thành viên trong “Đơn vị đột quỵ” của bệnh viện nhanh chóng triển khai nhiệm vụ để tiết kiệm “giờ vàng” trong điều trị đột quỵ.

Bác sĩ Đoàn Công Phong - phẫu thuật viên chính của ekip can thiệp đột quỵ - Khoa Chẩn đoán hình ảnh BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, bằng các biện pháp, kỹ thuật can thiệp, bệnh nhân đã nói được, 2 giờ sau cử động được tay chân theo yêu cầu của bác sĩ. Từ lúc khởi phát đến lúc bệnh nhân được tái thông mạch não là 2 giờ đồng hồ, nằm trong cửa sổ can thiệp “0 - 6 giờ” của phác đồ điều trị nhồi máu não cấp.

Bác sĩ Tô Mười - Giám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, đột quỵ đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu của Việt Nam. Nếu được phát hiện sớm và điều trị trong 4 - 5 giờ đầu thì bệnh nhân tránh được nguy cơ tử vong hoặc tàn phế suốt đời. Chính vì vậy, trong những năm qua bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị và con người để thành lập “Đơn vị đột quỵ”. Cùng với việc gửi bác sĩ đến các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để học tập, bệnh viện còn mời những chuyên gia đầu ngành về can thiệp đột quỵ đến hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho từng bác sĩ, điều dưỡng.