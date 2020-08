(QNO) - Đảm bảo an sinh xã hội, tập trung tinh thần chống dịch... là những yêu cầu từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đối với các địa phương tại cuộc họp trực tuyến ngày 15.8, do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: X.H

Trong ngày 14.8, Ban chỉ đạo đã cử 6 đoàn giám sát, điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp F1, F2. Đồng thời xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu và xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn Tiên Phước, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hơn một tuần qua, Hội An tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch như tuyên truyền thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, kiểm tra và xử lý nghiêm 18 trường hợp lưu trú không đúng quy định, 13 trường hợp không đeo khẩu trang. "Hội An đã thực hiện truy vết lấy mẫu những người có thông tin dịch tễ trở về từ TP.Đà Nẵng và toàn bộ người dân 2 khu phong tỏa, đồng thời phun thuốc tiêu độc khử trùng" - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị lãnh đạo các địa phương và sở, ban ngành cần tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. "Tiếp tục thực hiện các quy định của UBND tỉnh và các ý kiến chỉ đạo của Trung ương; tập trung tinh thần chống dịch, từ các tổ giám sát cộng đồng không được bỏ sót các đối tượng. Đồng thời các địa phương đảm bảo an sinh xã hội, duy trì đời sống cho người dân. Đặc biệt, cần chú trọng tiếp tục duy trì phát triển kinh tế; quan tâm, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn; tích cực chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt 2 ở các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Tân tuyên dương sự nỗ lực phòng chống dịch của các địa phương, nhất là những nơi có dịch bệnh Covid-19. Ông Trần Văn Tân cũng đề nghị, thời gian đến các địa phương cần truy vết trường hợp F1, F2, nhanh chóng xét nghiệm trường hợp nghi ngờ. Đặc biệt cần chú ý, quan tâm các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; chống lây nhiễm chéo ở những nơi thực hiện cách ly tập trung. Chú trọng phòng chống dịch ở các khu, cụm công nghiệp. Phát huy hơn nữa vai trò các tổ tuyên truyền và giám sát cộng đồng.