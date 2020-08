Đoàn y bác sĩ tình nguyện TP.Hồ Chí Minh rời Quảng Nam sau 20 ngày tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 (Clip)

(QNO) - Chiều nay 21.8, tại Sở Y tế diễn ra buổi chia tay các y bác sĩ tình nguyện từ TP.Hồ Chí Minh chi viện cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, sau 20 ngày cùng tham gia chống dịch Covid-19.

Ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế thay mặt ngành y tế Quảng Nam cảm ơn sự chi viện kịp thời từ các y bác sĩ của TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: X.H

Đoàn y bác sĩ tình nguyện từ TP.Hồ Chí Minh gồm 8 thành viên từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh do bác sĩ CKII Huỳnh Quang Đại - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy làm đội trưởng.

Họ lên đường chi viện cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam từ ngày 31.7 đến nay. Bác sĩ Huỳnh Quang Đại cho biết, tham gia vào đội ngũ phòng chống Covid-19 tại Quảng Nam những ngày qua, ông đã trải qua rất nhiều cảm xúc.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc bệnh nhân Covid-19 (100 tuổi) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

"Ngày đầu ra Quảng Nam, mọi chuyện rất mới mẻ. Rất là vui là anh em đều đồng lòng. Đến giờ, sau 3 tuần hoạt động, mọi chuyện đều suôn sẻ. Chúng tôi luôn động viên nhau cùng lạc quan, vui vẻ và quyết tâm đồng sức, đồng lòng cứu sống bệnh nhân, cùng cả nước sớm vượt qua đại dịch. Tôi trải qua nhiều cảm xúc rất khác nhau khi điều trị cho những ca bệnh lớn tuổi, khi cả gia đình họ đã cách ly. Y bác sĩ vừa điều trị vừa chăm sóc, lo cho họ từng miếng nước, bữa ăn..." - bác sĩ Huỳnh Quang Đại nói.

Cũng trong những ngày công tác tại Quảng Nam, bác sĩ Huỳnh Quang Đại hay tin ba mình phải nhập viện. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã kịp thời gửi thư động viên đến ông. Bác sĩ Đại cho biết, tình hình sức khỏe hiện nay của ba ông đã ổn định.

Ông Mai Văn Mười (phải) hỏi thăm, chia sẻ cùng bác sĩ Huỳnh Quang Đại. Ảnh: X.H

Từ một bệnh viện điều trị thông thường, khi nhận nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân dương tính với Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đứng trước khó khăn lớn như thiếu trang thiết bị, vật tư y tế và nhất là nhân lực. Các y bác sĩ tình nguyện bao gồm các bác sĩ đầu ngành cho đến đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp từ TP.Hồ Chí Minh chi viện cho Quảng Nam rất kịp thời.

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy - chị Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, bản thân chị không cảm thấy lo lắng khi nhận nhiệm vụ chi viện cho Quảng Nam. "So với việc chăm sóc hồi sức cho bệnh nhân thường thì với bệnh nhân dương tính Covid-19 buộc phải luôn luôn mặc đồ bảo hộ cũng như tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Khi mặc đồ bảo hộ, việc chăm sóc bệnh nhân sẽ khó khăn hơn nhiều lần so với chăm sóc bệnh nhân thường. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các đồng nghiệp" - chị Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ về quãng thời gian tham gia chống dịch ở Quảng Nam. Ảnh: X.H

Tại buổi chia tay, Phó Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười thay mặt ngành y tế Quảng Nam gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, quý báu của đội ngũ y bác sĩ từ TP.Hồ Chí Minh. Hy vọng sau khi đại dịch được kiểm soát, Quảng Nam vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành.

Video: THÙY AN